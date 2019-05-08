«Гелик» 4×4² без крыши и стоек приспособили для езды в дождь

Сейчас 850-сильный Mercedes-Benz G500 4×4² оснастили крышей из ткани, а также перекрасили в белый — основной цвет бренда одежды Олссона. Стоковый 4,0-литровый битурбомотор V8, который на обычной машине выдает 422 силы и 610 Нм момента, здесь форсирован до 850 сил. Кроме того, у машины новая выхлопная система.
Видео: Jon Olsson
Изначально доработкой Mercedes-Benz G500 4×4² Олссона занималось голландское тюнинг-ателье Absolute Motors. Внедорожник получил модифицированную подвеску, блоки дополнительного освещения, «кенгурятник» и багажник на крыше. При этом большинство элементов кузова выполнено из углепластика, в том числе сделанный на заказ шноркель Brabus.
Летом 2017 года Олссон построил 812-сильное купе Rolls-Royce Wraith, а в июне 2018-го выставил его на продажу. Автомобиль оценили в 275 тысяч евро. Также в коллекцию лыжника входил уникальный универсал Audi RS6, стилизованный под автомобили гоночной серии DTM и построенный в единственном экземпляре.