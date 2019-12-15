Новый G-Class украсили 23-дюймовыми дисками и карбоновыми деталями

О стоимости нового тюнинг-комплекта для G-класса в Lumma не сообщают, однако весной похожая кастомизация «Гелендвагена» с доработкой двигателя была оценена в 11 тысяч евро (около 768 тысяч рублей по текущему курсу).

В настоящий момент инженеры Lumma работают над проектом 680-сильного BMW X7 — готовый вседорожник обещают выпустить весной 2020 года.