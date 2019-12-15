Новый G-Class украсили 23-дюймовыми дисками и карбоновыми деталями

В мастерской Lumma подчёркивают, что все компоненты обвеса выполнены из углеродного волокна. Кроме того стилизованы под карбон дверные ручки и корпуса зеркал заднего вида — детали окрашены специальной краской. Над лобовым стеклом тюнеры установили планку с четырьмя светодиодными источниками света: похожее решение Mercedes-Benz использовал на экстремальных внедорожниках G500 4×4² и G 63 6x6 AMG.
Фото: Lumma
Изменения в технике свелись к доработке ходовой части — для установки дисков размерностью 305/35 R23 потребовалось установить проставки — и замене штатной выпускной системы на фирменные глушители с тремя патрубками и гравировкой Lumma. Немецкое ателье не сообщает о чип-тюнинге двигателя, однако индекс G770 может намекать на форсировку силового агрегата до 650 лошадиных сил. В салоне G-Class от Lumma выдают только прорезиненные накладки на педали, стилизованные под карбон.
О стоимости нового тюнинг-комплекта для G-класса в Lumma не сообщают, однако весной похожая кастомизация «Гелендвагена» с доработкой двигателя была оценена в 11 тысяч евро (около 768 тысяч рублей по текущему курсу).
В настоящий момент инженеры Lumma работают над проектом 680-сильного BMW X7 — готовый вседорожник обещают выпустить весной 2020 года.