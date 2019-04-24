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10:03

Ателье Lumma показало AMG-«Гелик» с шестью выхлопными трубами

Для внедорожника разработали новый обвес и перенастроили фирменный блок управления двигателем

Немецкое тюнинг ателье Lumma Design представило пакет доработок LUMMA CLR G770 для новых Mercedes-AMG G 63 и Mercedes-Benz G 500. В его состав вошел полностью новый аэродинамический обвес, аксессуары для интерьера, 24-дюймовые колеса, вспомогательный блок управления двигателем и выхлопная система с шестью патрубками.
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Mercedes-Benz G-Class в исполнении LUMMA CLR G770 выделяется прежде всего агрессивным обвесом. У внедорожника новый передний бампер с четырьмя полосками ходовых огней и спойлером, расширенные на 40 миллиметров колесные арки, боковые юбки и задний бампер с диффузором. Дополнительно можно заказать чехол запасного колеса с фирменным логотипом, накладку на капот, задний спойлер и установить светодиодное освещение на крыше. Колеса размером 24 дюйма предполагают использование покрышек 295/30 спереди и 355/25 сзади.

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Все элементы обвеса «Гелика» сделаны из полиуретана. Исключение составляют накладки на фары и корпуса боковых зеркал — они углепластиковые.

В пакет входят проставки колес и работа по окраске тормозных суппортов, а также комплект алюминиевых педалей и салонных ковриков с окантовкой из натуральной кожи. За увеличение отдачи стокового битурбомотора 4.0 V8 (585 сил и 850 Нм момента) отвечает вспомогательный блок управления LUMMA Powerbox: с ним прирост составляет 65 сил и 110 Нм момента. Для G 500 (532 сил и 750 Нм момента) обещают прибавку 110 сил и 140 Нм момента.

В Сети появилось видео, в котором на автобане проверяются динамические характеристики внедорожника Mercedes-AMG G 63 нового поколения. Так, стало известно, что автомобиль может разогнаться с нуля до 245 километров в час всего за 35 секунд.

Стоимость пакета доработок LUMMA CLR G770 — около 11 тысяч евро (786 тысяч рублей).

В 2017 году Lumma Design показала, как можно изменить внешность Range Rover Velar. Обвес CLR GT Limited Edition включал в себя накладки на колесные арки, новый капот с вентиляционными отверстиями, задний спойлер, а также выполненные из карбона «юбки», решетку радиатора, элементы переднего воздухозаборника и задний диффузор.

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