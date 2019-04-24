Ателье Lumma показало AMG-«Гелик» с шестью выхлопными трубами

В пакет входят проставки колес и работа по окраске тормозных суппортов, а также комплект алюминиевых педалей и салонных ковриков с окантовкой из натуральной кожи. За увеличение отдачи стокового битурбомотора 4.0 V8 (585 сил и 850 Нм момента) отвечает вспомогательный блок управления LUMMA Powerbox: с ним прирост составляет 65 сил и 110 Нм момента. Для G 500 (532 сил и 750 Нм момента) обещают прибавку 110 сил и 140 Нм момента.