В Москве обнаружили брошенный милицейский «Гелендеваген»

В одном из дворов Москвы обнаружили стоянку с двумя десятками автомобилей, списанных из милиции и полиции. Интересная находка — брошенный милицейский «Гелендеваген» с цветографической схемой МВД России. Вероятно, автомобиль попал в аварию в конце 2000-х и стоит под открытым небом около десяти лет.