В Москве обнаружили брошенный милицейский «Гелендеваген»

Все транспортные средства, запечатлённые на спецстоянке, сняты с учёта: номера отсутствуют, автомобили частично разукомплектованы. Судя по сохранившимся наклейкам на бортах, машины обслуживали Северо-Восточный или Юго-Восточный административный округ Москвы.
Фото: instagram.com/sashenkov89
Большая часть автомобилей ничем не примечательна: это списанные ВАЗ-2114 и Ford Focus второго поколения. Вызывает удивление лишь разбитый «Гелендеваген» — судя по зеркалам, внедорожник относится к 1998 модельному году. Следы от шильдика V8 намекают, что на балансе милиции состоял Mercedes-Benz в топ-версии G 500.
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Поскольку Mercedes-Benz G-Class не переклеивали в цветографическую схему полиции, можно сделать вывод, что внедорожник разбили и списали до реформы МВД в конце 2000-х. По какой-то причине автомобиль до сих пор не утилизировали.
На прошлой неделе тем же автором была обнаружена стоянка с заброшенными автомобилями «Почты России». Фургоны и грузовички с характерной сине-белой ливреей доживают свой век в одной из столичных промзон.