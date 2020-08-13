Построен экстремальный Mercedes-Benz G-Class: 940 сил и 3,6 секунды до «сотни»

Отдачу двигателя удалось увеличить за счёт системы впрыска метанола, установки турбин большего размера, перенастройки систем впуска и охлаждения, а также перепрошивки управляющей электроники. После этого G-Class стал на 355 сил мощнее Mercedes-AMG G 63, на разгон до сотни тратит почти на секунду меньше, а максимальная скорость составляет 280 километров в час.
940-сильный внедорожник можно отличить от AMG G 63 по другому капоту с парой воздухозаборников, дополнительному блоку освещения и спойлеру на крыше, модернизированным патрубкам выхлопной системы, а также карбон-керамическим тормозным дискам.
Стоимость G-Class с характеристиками суперкара тюнеры пока не раскрывают.
Mercedes-AMG G 63 нового поколения можно купить в России за 17 миллионов рублей.