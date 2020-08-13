Построен экстремальный Mercedes-Benz G-Class: 940 сил и 3,6 секунды до «сотни»

940-сильный внедорожник можно отличить от AMG G 63 по другому капоту с парой воздухозаборников, дополнительному блоку освещения и спойлеру на крыше, модернизированным патрубкам выхлопной системы, а также карбон-керамическим тормозным дискам.

Стоимость G-Class с характеристиками суперкара тюнеры пока не раскрывают.