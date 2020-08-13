16:04

Построен экстремальный Mercedes-Benz G-Class: 940 сил и 3,6 секунды до «сотни»

Тюнеры доработали Mercedes-AMG G 63 нового поколения

© Posaidon
Лиза Будрина
Тюнинг-ателье Posaidon представило экстремальный Mercedes-AMG G 63 с динамикой как у суперкара. Мощность стандартного V8 твин-турбо увеличили с 585 до 940 лошадиных сил, в результате чего внедорожник тратит на разгон до 100 километров в час всего 3,6 секунды. По этому показателю его можно сравнить, например, Ferrari Enzo или Porsche 911 Carrera S.

Отдачу двигателя удалось увеличить за счёт системы впрыска метанола, установки турбин большего размера, перенастройки систем впуска и охлаждения, а также перепрошивки управляющей электроники. После этого G-Class стал на 355 сил мощнее Mercedes-AMG G 63, на разгон до сотни тратит почти на секунду меньше, а максимальная скорость составляет 280 километров в час.

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940-сильный внедорожник можно отличить от AMG G 63 по другому капоту с парой воздухозаборников, дополнительному блоку освещения и спойлеру на крыше, модернизированным патрубкам выхлопной системы, а также карбон-керамическим тормозным дискам.

Стоимость G-Class с характеристиками суперкара тюнеры пока не раскрывают.

Mercedes-AMG G 63 нового поколения можно купить в России за 17 миллионов рублей.

Источник: posaidon.de