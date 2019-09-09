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17:55

Brabus добавил новому «Гелику» мотор V12

У заводского внедорожника модификации с таким двигателем нет

На автосалоне во Франкфурте будет представлен Brabus G V12 900 «One of ten» («Один из десяти»). Из названия следует, что новинку выпустят ограниченной серией из 10 экземпляров.

Под капотом у такого G-Class битурбомотор M279, который специалисты из Brabus существенно доработали. Например, увеличили диаметр цилиндров, заменили поршни и систему впуска и выпуска, а также установили более крупные турбокомпрессоры. Объем двигателя составляет 6,3 литра против изначальных шести литров, а отдача возросла до 900 лошадиных сил. Для сравнения, отдача мотора V8 у Mercedes-AMG G 63 равна 585 силам.

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С пересмотренной силовой установкой автомобиль набирает первую «сотню» за 3,8 секунды, что почти на секунду быстрее AMG-версии. Максимальная скорость ограничена на отметке 280 километров в час.

В числе внешних отличий этой спецсерии от стокового внедорожника – расширенные на 10 сантиметров колесные арки и 24-дюймовые диски. Такой «Гелендваген» также получил адаптивные амортизаторы и новую обивку салона. Стоимость Brabus G V12 900 «One of ten» составляет 605 000 евро (более 43,7 миллиона рублей), в то время как AMG-модель можно купить в четыре раза дешевле.