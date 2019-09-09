Brabus добавил новому «Гелику» мотор V12

В числе внешних отличий этой спецсерии от стокового внедорожника – расширенные на 10 сантиметров колесные арки и 24-дюймовые диски. Такой «Гелендваген» также получил адаптивные амортизаторы и новую обивку салона. Стоимость Brabus G V12 900 «One of ten» составляет 605 000 евро (более 43,7 миллиона рублей), в то время как AMG-модель можно купить в четыре раза дешевле.