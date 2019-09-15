Mercedes-Benz подал в суд на уличных художников за граффити

Художники наняли адвоката и продолжили, как считают юристы Mercedes-Benz, «угрожать» производителю, поэтому против них был выдвинут судебный иск. В нём указано, что марка имела право использовать снимки без согласования с граффитчиками, поскольку на них изображён в первую очередь автомобиль, а стены здания с рисунками служат лишь фоном. По словам пресс-секретаря, угрозы художников не касаются авторских прав — они лишь пытались заработать на этом, воспользовавшись ситуацией. Адвокат обвиняемых рассказал журналистам, что художники «находятся в отчаянии» и не ожидали судебных исков в свой адрес, тем более от такого гиганта, как Mercedes-Benz.