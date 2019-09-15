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18:00

Mercedes-Benz подал в суд на уличных художников за граффити

Вместо компенсации художники получили судебный иск

После того, как Mercedes-Benz опубликовал в официальном Instagram фотографии внедорожника G 500 на фоне восточного рынка Детройта, к производителю обратились художники, разрисовавшие его стены, и потребовали компенсацию.

История началась с того, что Даниэль Бомбардье, Макс Грамахо, Джеймс Льюис и Джефф Сото увидели свои граффити в официальном инстаграме марки Mercedes-Benz: на рекламных снимках новенький внедорожник G 500 ехал вдоль восточного рынка Детройта, стены которого были разрисованы уличными художниками. Они решили, что имеют право на компенсацию за использование рисунков в рекламных целях, и написали об этом в Mercedes-Benz. Пресс-секретарь автопроизводителя ответила, что возмутившие художников посты были удалены из Instagram после их жалобы в знак любезности, однако никаких причин требовать компенсацию за авторские права у них нет.

Художники наняли адвоката и продолжили, как считают юристы Mercedes-Benz, «угрожать» производителю, поэтому против них был выдвинут судебный иск. В нём указано, что марка имела право использовать снимки без согласования с граффитчиками, поскольку на них изображён в первую очередь автомобиль, а стены здания с рисунками служат лишь фоном. По словам пресс-секретаря, угрозы художников не касаются авторских прав они лишь пытались заработать на этом, воспользовавшись ситуацией. Адвокат обвиняемых рассказал журналистам, что художники «находятся в отчаянии» и не ожидали судебных исков в свой адрес, тем более от такого гиганта, как Mercedes-Benz.