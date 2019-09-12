Мужчина потратил 40 тысяч долларов, чтобы оспорить штраф на 120 долларов

В 2016 году мужчина разогнался на трассе до 35 миль в час (56 километров в час) при разрешенной скорости в 30 миль в час (48 километров в час). После поездки ему пришел штраф на 100 фунтов стерлингов (около 123 долларов), однако водитель решил, что не будет его оплачивать.
Он заявил, что всегда соблюдает правила и никогда не нарушает скоростной режим, а штраф с камеры ему пришел потому что фиксирующее устройство было неисправно и некорректно считало скорость его автомобиля.
За три года судебных разбирательств мужчина потратил порядка 30 тысяч фунтов стерлингов (37 тысяч долларов) из наследства своего сына. При этом суд по-прежнему настаивает, что штраф был выписан законно, поэтому водителю все же придется заплатить еще 123 доллара за превышение скорости.
Мужчина говорит, что сожалеет о потраченных деньгах, и решился оспаривать штраф, поскольку думал, что это займет несколько дней и был уверен в своей правоте. Британская прокуратура объяснила BBC, что процесс затянулся так надолго из-за того, что водитель постоянно предоставлял суду новые доказательства, поэтому пришлось затронуть и другие аспекты дела, которые должны были рассматриваться в другие даты.
В прошлом году в России задержали водителя, который стал рекордсменом по числу неоплаченных штрафов — за три года он накопил 1 353 постановления на общую сумму в 1,5 миллиона рублей. В итоге, судебные приставы арестовали его автомобиль и предоставили мужчине 60 суток для погашения долга, прежде чем продать его автомобиль на аукционе.