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20:35

Мужчина потратил 40 тысяч долларов, чтобы оспорить штраф на 120 долларов

За три года судов он все еще не добился отмены штрафа

Британец три года пытается оспорить штраф на 123 доллара за превышение скорости. За время судов он потратил уже 37 000 долларов, но все еще не добился отмены.

В 2016 году мужчина разогнался на трассе до 35 миль в час (56 километров в час) при разрешенной скорости в 30 миль в час (48 километров в час). После поездки ему пришел штраф на 100 фунтов стерлингов (около 123 долларов), однако водитель решил, что не будет его оплачивать.

Он заявил, что всегда соблюдает правила и никогда не нарушает скоростной режим, а штраф с камеры ему пришел потому что фиксирующее устройство было неисправно и некорректно считало скорость его автомобиля.

Хакер попытался обмануть дорожные камеры и получил штраф на 12 тысяч долларов

За три года судебных разбирательств мужчина потратил порядка 30 тысяч фунтов стерлингов (37 тысяч долларов) из наследства своего сына. При этом суд по-прежнему настаивает, что штраф был выписан законно, поэтому водителю все же придется заплатить еще 123 доллара за превышение скорости.

Мужчина говорит, что сожалеет о потраченных деньгах, и решился оспаривать штраф, поскольку думал, что это займет несколько дней и был уверен в своей правоте. Британская прокуратура объяснила BBC, что процесс затянулся так надолго из-за того, что водитель постоянно предоставлял суду новые доказательства, поэтому пришлось затронуть и другие аспекты дела, которые должны были рассматриваться в другие даты.

В прошлом году в России задержали водителя, который стал рекордсменом по числу неоплаченных штрафов — за три года он накопил 1 353 постановления на общую сумму в 1,5 миллиона рублей. В итоге, судебные приставы арестовали его автомобиль и предоставили мужчине 60 суток для погашения долга, прежде чем продать его автомобиль на аукционе.