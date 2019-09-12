Мужчина потратил 40 тысяч долларов, чтобы оспорить штраф на 120 долларов

В 2016 году мужчина разогнался на трассе до 35 миль в час (56 километров в час) при разрешенной скорости в 30 миль в час (48 километров в час). После поездки ему пришел штраф на 100 фунтов стерлингов (около 123 долларов), однако водитель решил, что не будет его оплачивать.

Он заявил, что всегда соблюдает правила и никогда не нарушает скоростной режим, а штраф с камеры ему пришел потому что фиксирующее устройство было неисправно и некорректно считало скорость его автомобиля.