Кто кого: гонка «Гелика» против Audi RS3 и Porsche 718 Cayman GTS

Под капотом Mercedes-AMG G 63 установлен 4,0-литровый мотор V8, выдающий 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Коробка — девятиступенчатый «автомат» AMG Speedshift TCT. С места до «сотни» внедорожник разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 240 километров в час. Масса машины — 2560 килограммов.
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Audi RS3 на тонну легче. Он комплектуется турбомотором 2.5, развивающим 400 сил и 440 Нм момента. Разгон до «сотни» у хэтчбека занимает 4,1 секунды, максималка — 280 километров в час.
Porsche 718 Cayman GTS, который весит 1480 килограммов, укомплектован трехлитровым «оппозитником» с турбонагнетателем. Отдача — 365 сил и 430 Нм момента. Время разгона до 100 километров в час — 4,1 секунды. Максимальная скорость — самая высокая из всех — 290 километров в час.