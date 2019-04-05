Кто кого: гонка «Гелика» против Audi RS3 и Porsche 718 Cayman GTS

Porsche 718 Cayman GTS, который весит 1480 килограммов, укомплектован трехлитровым «оппозитником» с турбонагнетателем. Отдача — 365 сил и 430 Нм момента. Время разгона до 100 километров в час — 4,1 секунды. Максимальная скорость — самая высокая из всех — 290 километров в час.