Марка Genesis привезла в США конкурента «трешке» BMW на «механике»

Компания Genesis, принадлежащая Hyundai, представила на Нью-Йоркском автосалоне американскую версию седана G70. От машин для Кореи и России она отличается оснащением: например, опциональной механической коробкой передач для модификаций с передним приводом и «турбочетверкой».

Genesis G70 может оснащается 2,0-литровым турбомотором, выдающим 252 лошадиные силы и 353 Нм крутящего момента, а также 370-сильным двигателем 3.3 V6. По умолчанию все машины заднеприводные, а полноприводная трансмиссия доступна как опция. Агрегаты сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом», оснащенным подрулевыми лепестками и лаунч-контролем.

Вне зависимости от двигателя G70 комплектуется механическим дифференциалом повышенного трения. Машинам с «шестерками» положено рулевое управление с переменным передаточным отношением и электронноуправляемые амортизаторы. Система выбора режимов движения включает пять предустановленных профилей и предусматривает возможность самостоятельной настройки силовой установки, усилителя руля, выхлопной системы, распределения момента между осями и жестокости подвески.

В список дополнительного оснащения G70 входят тормозные механизмы Brembo с вентилируемыми дисками диаметром 351 миллиметр, а для машин с 19-дюймовыми колесными дисками — покрышки Michelin Pilot Sport 4.

Комплекс систем безопасности Genesis G70 включает систему предотвращения столкновений с функцией определения пешеходов, систему мониторинга слепых зон и удержания в полосе движения.

Российская презентация Genesis G70 запланирована на 12 апреля текущего года. Седан будет предлагаться только с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 в трех вариантах форсировки: 197, 247 и 251 лошадиная сила. Коробка — вомьмиступенчатый «автомат».

Конкурентами модели на российском рынке станут Mercedes-Benz C-класса, BMW 3 серии, Audi A4 и Infiniti Q50.