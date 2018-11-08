Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
11:50

Обновленный Genesis G90: первое изображение

Люксовый бренд Hyundai опубликовал тизер флагманского седана

Люксовый бренд Genesis, принадлежащий Hyundai, опубликовал первое изображение обновленного G90. На тизере видно, что флагманская модель получит новую головную оптику, решетку радиатора и бамперы измененной формы.

Основное отличие от дореформенной машины — это фары новой формы с несколькими светодиодными модулями и полоской дневных ходовых огней, заходящей на передние крылья. Решетка радиатора не только поменяла дизайн и стала больше похожа на пятиугольник Acura, но и рисунок — вместо горизонтальных планок там появились крупные ячейки. Ревизии также подверглись бампер и форма нижних воздухозаборников.

В России дорестайлинговый Genesis G90 можно купить за 4 775 000 рублей. Полноприводный седан доступен в шести комплектациях и с тремя двигателями: двумя «атмосферниками» — 3.8 V6 (309 сил) и 5.0 V8 (413 сил), а также 370-сильной «турбошестеркой» 3.3. Все они работают в паре с восьмидиапазонным «автоматом».

В список оснащение Genesis G90 входит адаптивная подвеска, подогрев и вентиляция передних и задних сидений, электродоводчики дверей, трехзонный климат-контроль, аудиосистема Lexicon Quantum Logic Surround с 17 динамиками, мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем, отделка салона кожей наппа, алюминием и натуральным деревом.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...