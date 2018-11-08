Обновленный Genesis G90: первое изображение

Основное отличие от дореформенной машины — это фары новой формы с несколькими светодиодными модулями и полоской дневных ходовых огней, заходящей на передние крылья. Решетка радиатора не только поменяла дизайн и стала больше похожа на пятиугольник Acura, но и рисунок — вместо горизонтальных планок там появились крупные ячейки. Ревизии также подверглись бампер и форма нижних воздухозаборников.

В России дорестайлинговый Genesis G90 можно купить за 4 775 000 рублей. Полноприводный седан доступен в шести комплектациях и с тремя двигателями: двумя «атмосферниками» — 3.8 V6 (309 сил) и 5.0 V8 (413 сил), а также 370-сильной «турбошестеркой» 3.3. Все они работают в паре с восьмидиапазонным «автоматом».

В список оснащение Genesis G90 входит адаптивная подвеска, подогрев и вентиляция передних и задних сидений, электродоводчики дверей, трехзонный климат-контроль, аудиосистема Lexicon Quantum Logic Surround с 17 динамиками, мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем, отделка салона кожей наппа, алюминием и натуральным деревом.