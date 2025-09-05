GAC раскрыл оснащение полноприводного GS4 для России

GAC раскрыл оснащение полноприводного GS4 для РоссииСтоимость пока неизвестна, а 2WD-вариант оценен в три миллиона рублей
GAC GS4 с полным приводом оснастят двухлитровым турбомотором, как у флагмана GS8. Он выдает 231 лошадиную силу и 380 Нм крутящего момента, работая в паре с восьмидиапазонным автоматом Aisin с гидротрансформатором. В смешанном цикле ДВС расходует 9,2 литра бензина на 100 километров пути. Привод полный, с электрогидравлической муфтой Haldex от BorgWarner. Предусмотрены шесть режимов движения, включая три внедорожных: «Снег», «Песок» и «Грязь».
В начальной версии GB AWD кроссовер предложат с 10,1-дюймовым экраном мультимедийной системы, отсеком для беспроводной зарядки, обогревом руля и сидений, вентиляцией кресел переднего ряда и климат-контролем.
В более дорогой GL AWD у GS4 19-дюймовые колесные диски, панорамная крыша, электропривод двери багажника и шесть динамиков аудиосистемы вместо четырех. Подушек безопасности восемь; передние ремни имеют функцию динамической блокировки, снижающей давление на грудь при ДТП.
Расцветок у полноприводного кросса четыре: белая, серебристая, темно-серая и черная. Салон, обитый экокожей, может быть черным, бежевым либо темно-коричневым.
Цены GAC раскроет на старте продаж. Его дату пока не называют.