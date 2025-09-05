Новости
Опубликовано 05 сентября 2025, 09:26
1 мин.

GAC раскрыл оснащение полноприводного GS4 для России

Стоимость пока неизвестна, а 2WD-вариант оценен в три миллиона рублей
GAC рассказал, какими будут комплектации полноприводного GS4. Весной 2025 года китайский бренд привез в Россию семейный SUV GS4. Пока он доступен исключительно с передним приводом, но скоро дебютирует AWD-версия с двухлитровым мотором, которую предложат в двух комплектациях — GB AWD и GL AWD. Обеим обещано богатое оснащение, но цены GAC пока не раскрывает. За переднеприводный вариант просят 2 999 000 рублей.
GAC GS4
Мария Руцкая
Мария Руцкая

GAC GS4 с полным приводом оснастят двухлитровым турбомотором, как у флагмана GS8. Он выдает 231 лошадиную силу и 380 Нм крутящего момента, работая в паре с восьмидиапазонным автоматом Aisin с гидротрансформатором. В смешанном цикле ДВС расходует 9,2 литра бензина на 100 километров пути. Привод полный, с электрогидравлической муфтой Haldex от BorgWarner. Предусмотрены шесть режимов движения, включая три внедорожных: «Снег», «Песок» и «Грязь».

В начальной версии GB AWD кроссовер предложат с 10,1-дюймовым экраном мультимедийной системы, отсеком для беспроводной зарядки, обогревом руля и сидений, вентиляцией кресел переднего ряда и климат-контролем.

В более дорогой GL AWD у GS4 19-дюймовые колесные диски, панорамная крыша, электропривод двери багажника и шесть динамиков аудиосистемы вместо четырех. Подушек безопасности восемь; передние ремни имеют функцию динамической блокировки, снижающей давление на грудь при ДТП.

Расцветок у полноприводного кросса четыре: белая, серебристая, темно-серая и черная. Салон, обитый экокожей, может быть черным, бежевым либо темно-коричневым.

Цены GAC раскроет на старте продаж. Его дату пока не называют.