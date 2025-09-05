GAC раскрыл оснащение полноприводного GS4 для России

Стоимость пока неизвестна, а 2WD-вариант оценен в три миллиона рублей

GAC рассказал, какими будут комплектации полноприводного GS4. Весной 2025 года китайский бренд привез в Россию семейный SUV GS4. Пока он доступен исключительно с передним приводом, но скоро дебютирует AWD-версия с двухлитровым мотором, которую предложат в двух комплектациях — GB AWD и GL AWD. Обеим обещано богатое оснащение, но цены GAC пока не раскрывает. За переднеприводный вариант просят 2 999 000 рублей.