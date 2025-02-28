GAC раскрыл подробности о кроссовере GS4 для России

GAC раскрыл подробности о кроссовере GS4 для РоссииПремьера в РФ намечена на середину марта
У GAC GS4 светодиодная оптика, 18-дюймовые колесные диски и четыре цвета экстерьера: черный, серебристый, серый и белый. Длина кроссовера — 4685 миллиметров, а колесная база равна 2750 миллиметрам. То есть, от бампера до бампера у GAC на 15 миллиметров больше, чем у Geely Atlas, а по расстоянию между осями он уступает конкуренту 27 миллиметров. Кузов на 64 процента состоит из высокопрочных сталей и дополнительно обрабатывается от коррозии.
В багажнике уместится минимум 638 литров груза, а сложенные спинки заднего ряда увеличат объем до 1586 литров. Показатели Geely, для сравнения, — 650 и 1610 литров соответственно.
В салоне — семидюймовая цифровая приборная панель и 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы, поддерживающей беспроводное соединение Apple CarPlay. Есть беспроводная зарядка и «теплые» опции — подогрев руля, лобового стекла и всех кресел. К слову, спереди у GS4 ультракомфортные сиденья zero gravity. Для интерьера можно выбрать одну из трех расцветок — бежевую, коричневую либо черную.
В движение кроссовер приводит 1,5-литровый мотор 4A15J2 мощностью 170 лошадиных сил (250 Нм крутящего момента), работающий по циклу Миллера. Пару ему составляет семидиапазонный робот с двумя «мокрыми» сцеплениями. На разгон с места до «сотни» автомобиль тратит 8,8 секунды, расходуя в среднем 7,2 литра бензина на 100 километров. В Китае тот же агрегат выдает 177 сил.
Привод у новинки только передний. Спереди используется подвеска со стойками McPherson, сзади — многорычажка.
В списке оснащения заявлены восемь подушек безопасности (уже в «базе»), включая надувные шторки, адаптивный круиз-контроль с функциями удержания в полосе, системы предупреждения о риске столкновения, автоматического торможения и управления дальним светом.
Помимо GS4, GAC в ближайшее время представит россиянам еще две новинки. Это седан Empow и флагманский вседорожник GS8 в исполнении Traveler. Тройная премьера (вместе с GS4) запланирована на середину марта.