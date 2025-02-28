GAC раскрыл подробности о кроссовере GS4 для России

У GAC GS4 светодиодная оптика, 18-дюймовые колесные диски и четыре цвета экстерьера: черный, серебристый, серый и белый. Длина кроссовера — 4685 миллиметров, а колесная база равна 2750 миллиметрам. То есть, от бампера до бампера у GAC на 15 миллиметров больше, чем у Geely Atlas, а по расстоянию между осями он уступает конкуренту 27 миллиметров. Кузов на 64 процента состоит из высокопрочных сталей и дополнительно обрабатывается от коррозии.

В багажнике уместится минимум 638 литров груза, а сложенные спинки заднего ряда увеличат объем до 1586 литров. Показатели Geely, для сравнения, — 650 и 1610 литров соответственно.