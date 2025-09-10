Полноприводный кроссовер GAC GS4 оценили в рублях

Полноприводный кроссовер GAC GS4 оценили в рубляхДоплата за другой мотор и AWD — полмиллиона
Кроссовер приводит в движение двухлитровый агрегат мощностью 231 лошадиная сила (380 Нм крутящего момента), в то время как переднеприводный GS4 оборудован мотором 1.5 на 170 сил и 250 Нм. Пару двигателю 2.0 составляет восьмидиапазонный автомат Aisin, а привод полный — с электригидравлической муфтой от BorgWarner.
Помимо четырех стандартных режимов езды, здесь есть три внедорожных: «Снег», «Песок» и «Грязь».
В «базе» GS4 AWD оснащен 18-дюймовыми колесными дисками, обогревом руля и всех сидений, климат-контролем и медиасистемой с 10,1-дюймовым дисплеем. Есть беспроводная зарядка с функцией охлаждения, восемь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль.
В топ-варианте колеса 19-дюймовые, добавлены панорамная крыша со шторкой, функция складывания внешних зеркал, а число динамиков аудиосистемы увеличено с четырех до шести.
GAC собирается представить в России еще одну китайскую марку — свою «дочку» Aion. Несколько товарных знаков, связанных с ней, уже зарегистрированы, но никаких сроков представители GAC пока не называют.