Полноприводный кроссовер GAC GS4 оценили в рублях

Кроссовер приводит в движение двухлитровый агрегат мощностью 231 лошадиная сила (380 Нм крутящего момента), в то время как переднеприводный GS4 оборудован мотором 1.5 на 170 сил и 250 Нм. Пару двигателю 2.0 составляет восьмидиапазонный автомат Aisin, а привод полный — с электригидравлической муфтой от BorgWarner.

Помимо четырех стандартных режимов езды, здесь есть три внедорожных: «Снег», «Песок» и «Грязь».