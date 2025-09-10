Новости
Опубликовано 10 сентября 2025, 09:20
1 мин.

Полноприводный кроссовер GAC GS4 оценили в рублях

Доплата за другой мотор и AWD — полмиллиона
GAC назвал стоимость полноприводного GS4. В России стартовали продажи новой версии GS4 AWD, которую предлагают с двухлитровым двигателем, как у флагманского GS8, и в двух уровнях оснащения. Их стоимость — 3 499 000 и 3 649 000 рублей соответственно без учета акций. Для сравнения, моноприводный вариант GS4 без скидок оценивается в 2 999 000 рублей.
GAC GS4
GAC GS4
© GAC
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Кроссовер приводит в движение двухлитровый агрегат мощностью 231 лошадиная сила (380 Нм крутящего момента), в то время как переднеприводный GS4 оборудован мотором 1.5 на 170 сил и 250 Нм. Пару двигателю 2.0 составляет восьмидиапазонный автомат Aisin, а привод полный — с электригидравлической муфтой от BorgWarner.

Помимо четырех стандартных режимов езды, здесь есть три внедорожных: «Снег», «Песок» и «Грязь».

В «базе» GS4 AWD оснащен 18-дюймовыми колесными дисками, обогревом руля и всех сидений, климат-контролем и медиасистемой с 10,1-дюймовым дисплеем. Есть беспроводная зарядка с функцией охлаждения, восемь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль.

В топ-варианте колеса 19-дюймовые, добавлены панорамная крыша со шторкой, функция складывания внешних зеркал, а число динамиков аудиосистемы увеличено с четырех до шести.

GAC собирается представить в России еще одну китайскую марку — свою «дочку» Aion. Несколько товарных знаков, связанных с ней, уже зарегистрированы, но никаких сроков представители GAC пока не называют.

Источник:Пресс-служба GAC
Автор:Мария Руцкая
