В России появится еще один китайский автобренд

Опубликовано 15 июля 2025, 20:131 мин.
В России появится еще один китайский автобрендЕго зарегистрировали в РФ больше года назад
В России появится еще одна автомобильная марка из Китая. Компания GAC собирается представить в России свою «дочку» — марку Aion. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей китайской компании. Никаких сроков они не назвали. Также пока неизвестно, какие модели войдут в российскую линейку бренда.
© Aion
«Бренд Aion появится на российском рынке. Сейчас он выходит на рынки Европы», — сказали в GAC.
Товарные знаки, связанные с Aion, зарегистрировали в России еще в марте 2024 года. В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились товарные знаки сразу пяти электрокаров из легковой линейки Aion — Aion S, Aion ES, Aion Y Plus, Aion LX и Aion V. Однако до сих пор их возят в РФ только «параллельным» путем.
Сам бренд Aion был представлен на автосалоне в китайском Гуанчжоу в 2018 году, а его «первенец» вышел на рынок в 2019-м. Это был седан Aion S, который позиционируется как соперник Tesla Model 3.
Переднеприводная «четырехдверка» оснащается электромоторами мощностью до 204 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.