В России появится еще один китайский автобренд

«Бренд Aion появится на российском рынке. Сейчас он выходит на рынки Европы», — сказали в GAC.

Товарные знаки, связанные с Aion, зарегистрировали в России еще в марте 2024 года. В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились товарные знаки сразу пяти электрокаров из легковой линейки Aion — Aion S, Aion ES, Aion Y Plus, Aion LX и Aion V. Однако до сих пор их возят в РФ только «параллельным» путем.