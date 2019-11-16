Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 километров

Внешне гибридный GAC Trumpchi GS4 практически идентичен обычному GS4 в кузове SUV: электрифицированную версию выдают только синие вставки на радиаторной решётке, шильдики и дополнительный разъём для зарядного устройства. В салоне отличий больше: специальный скин приборной панели, декор и дополнительный пульт выбора режимов движения под селектором автоматической трансмиссии.
Под капотом GS4 PHEV тот же бензиновый турбомотор 1.5, однако мощность агрегата снижена на 19 лошадиных сил до 150 лошадиных сил. Отдача электромотора держится в секрете, а совокупная пиковая производительность силовой установки превышает 200 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента.
Фото: autohome.com.cn
Кросс-купе GAC Trumpchi GS4 получило оригинальный кузов с модным спортивным силуэтом и скошенной крышей. Изменились все внешние панели, оптика и даже сечение радиаторной решётки. Салон полностью унифицирован с «традиционным» кроссовером: интерьер украшают два 12,3-дюймовых дисплея, физических клавиш — минимум. По размерам GS4 Coupe сравним с Renault Arkana: от бампера до бампера чуть больше 4,5 метров.
Технически Trumpchi GS4 в версии кросс-купе идентичен базовому вседорожнику: под капотом 169-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра, привод — на передние колёса, коробка передач — шестиступенчатая «механика» или «автомат» Aisin с тем же числом передач. В будущем GAC Motor не исключает возможность выпуска гибридной версии в кузове купе.
В Поднебесной GS4 Coupe и GS4 PHEV поступят в продажу в первом квартале 2020 года. Обычный GS4 уже доступен к заказу: цены варьируются в диапазоне от 89 800 юаней до 152 000 юаней (от 817 тысяч рублей до 1 миллиона 380 тысяч рублей по текущему курсу).
В следующем году фирма GAC планирует вывести кроссовер GS4 на российский рынок. Вероятно, продажи у нас начнутся с базовой версии, но в случае успеха не исключён вариант с кросс-купе.