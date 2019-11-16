Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 километров

Внешне гибридный GAC Trumpchi GS4 практически идентичен обычному GS4 в кузове SUV: электрифицированную версию выдают только синие вставки на радиаторной решётке, шильдики и дополнительный разъём для зарядного устройства. В салоне отличий больше: специальный скин приборной панели, декор и дополнительный пульт выбора режимов движения под селектором автоматической трансмиссии.

Под капотом GS4 PHEV тот же бензиновый турбомотор 1.5, однако мощность агрегата снижена на 19 лошадиных сил до 150 лошадиных сил. Отдача электромотора держится в секрете, а совокупная пиковая производительность силовой установки превышает 200 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента.