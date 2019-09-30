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18:06

Китайский конкурент Kia Sportage доберется до России в 2020 году

GAC Motor опубликовал первые изображения нового кроссовера Trumpchi GS4

© autohome.com.cn
Компания GAC Motor поделилась характеристиками вседорожника Trumpchi GS4 второго поколения. Бестселлер бренда на местном рынке стал крупнее, серьезно обновился внешне и получил полностью новый салон. Продажи в Китае начнутся в ноябре, а в следующем году модель планируют привезти в Россию.

Длина нового GAC GS4 составляет 4545 миллиметров, высота — 1700 миллиметров, колесная база — 2680 миллиметров. Китайский кроссовер на 60 миллиметров длиннее Kia Sportage и на 55 миллиметров выше, однако в отличие от корейского вседорожника, GAC будет продаваться с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 169 сил (265 Нм) и передним приводом.

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Фото: autohome.com.cn

Новый GS4 отличается от кроссовера предыдущей итерации двухмодульной диодной оптикой, другими бамперами, объемной радиаторной решеткой в корпоративном стиле GAC и выштамповками на кузове.

autohome.com.cn

Фотографиями салона концерн еще не поделился, но, судя по компьютерном рендеру, интерьер будет выполнен по аналогии с бизнес-седаном GA6. Кроссовер обзаведется передней панелью с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, а привычные группы физических кнопок уступят место десяти клавишам под дефлекторами воздуховодов. Китайские СМИ предполагают, что GS4 получит три разных варианта оформления салона — по числу ожидаемых комплектаций.

По информации портала «Китайские автомобили», GAC GS4 привезут в Россию в 2020 году. О рублевых ценах можно будет судить после полноценной премьеры модели для местного рынка и появления сертификата Одобрения типа транспортного средства в открытой базе Росстандарта.

Источник: Китайские автомобили