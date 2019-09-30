Китайский конкурент Kia Sportage доберется до России в 2020 году

Фотографиями салона концерн еще не поделился, но, судя по компьютерном рендеру, интерьер будет выполнен по аналогии с бизнес-седаном GA6. Кроссовер обзаведется передней панелью с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, а привычные группы физических кнопок уступят место десяти клавишам под дефлекторами воздуховодов. Китайские СМИ предполагают, что GS4 получит три разных варианта оформления салона — по числу ожидаемых комплектаций.