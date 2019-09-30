Китайский конкурент Kia Sportage доберется до России в 2020 году

Длина нового GAC GS4 составляет 4545 миллиметров, высота — 1700 миллиметров, колесная база — 2680 миллиметров. Китайский кроссовер на 60 миллиметров длиннее Kia Sportage и на 55 миллиметров выше, однако в отличие от корейского вседорожника, GAC будет продаваться с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 169 сил (265 Нм) и передним приводом.
Фото: autohome.com.cn
Новый GS4 отличается от кроссовера предыдущей итерации двухмодульной диодной оптикой, другими бамперами, объемной радиаторной решеткой в корпоративном стиле GAC и выштамповками на кузове.
autohome.com.cn
Фотографиями салона концерн еще не поделился, но, судя по компьютерном рендеру, интерьер будет выполнен по аналогии с бизнес-седаном GA6. Кроссовер обзаведется передней панелью с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, а привычные группы физических кнопок уступят место десяти клавишам под дефлекторами воздуховодов. Китайские СМИ предполагают, что GS4 получит три разных варианта оформления салона — по числу ожидаемых комплектаций.
По информации портала «Китайские автомобили», GAC GS4 привезут в Россию в 2020 году. О рублевых ценах можно будет судить после полноценной премьеры модели для местного рынка и появления сертификата Одобрения типа транспортного средства в открытой базе Росстандарта.