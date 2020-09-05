18:18

В России начались продажи конкурента Kia Sportage за 1,5 миллиона рублей

Раскрыты комплектации и цены китайского кроссовера GAC GS5

© GAC GS5 для России
Сергей Ильин
Компания GAC опубликовала прайс-лист и объявила о начале российских продаж кроссовера GS5 — китайского конкурента Nissan X-Trail и Kia Sportage. В нашей стране кроссовер GAC GS5 будет доступен с безальтернативным турбомотором 1.5 и передним приводом в четырёх комплектациях по цене от 1,5 до 1,85 миллиона рублей.

По габаритам среднеразмерный кроссовер GAC GS5 сравним с Nissan X-Trail, ведь длина китайского вседорожника — 4695 миллиметров. Однако в российском офисе GAC планируют соперничать с более компактными моделями — Kia Sportage и Haval F7.

В основе GS5 собственная модульная платформа GAC с передними стойками McPherson и задней многорычажной подвеской. В нашей стране GAC GS5 комплектуется бензиновой 137-сильной (216 Нм) «турбочетвёркой» 1.5 в сочетаниях с 6-скоростной «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Ручная коробка передач доступна только для базовой версии, полного привода не предусмотрено.

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Фото: GAC GS5 для России

Начальная комплектация Comfort — это кондиционер, мультимедиасистема с 8-дюймовым тачскрином, две фронтальные подушки безопасности, 17-дюймовые легкосплавные диски, электрозеркала, люк, обогрев лобового стекла, система стабилизации и ABS. «Трёхпедальный» GAC GS5 можно приобрести за 1,5 миллиона рублей, а доплата за «автомат» Aisin составляет 120 тысяч рублей, бонус для всех машин с АКПП — подогрев передних кресел.

Следующая версия Elite дороже ещё на 40 тысяч рублей, и в список опций добавляются боковые аирбэги, электрорегулировки водительского кресла, круиз-контроль, камера заднего вида и парктроник, система бесключевого доступа и обивка салона кожзаменителем.

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Фото: GAC GS5 для России

Исполнение Luxe стоит от 1 миллиона 750 тысяч рублей, и в такой версии GAC GS5 получает светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, иную приборную панель с 7-дюймовым экраном бортового компьютера, беспроводную зарядку для гаджетов, 18-дюймовые легкосплавные диски и кожаный мультируль.

Топ-версия Premium, как на официальных снимках, дороже ещё на 100 тысяч рублей и отличается панорамной крышей, боковыми шторками безопасности, адаптивными фарами, системой контроля слепых зон, датчиком дождя, функцией бесконтактного открывания багажника и электрорегулировками переднего пассажирского кресла.

Комплектация1.5T 2WD MT61.5T 2WD AT6
Comfort1 499 900 рублей1 619 900 рублей
Elite1 659 900 рублей
Luxe1 749 900 рублей
Premium1 849 900 рублей
Российская версия нового GAC GS5

GAC GS5 оказался дороже локализованных переднеприводных конкурентов: цены на Haval F7, который уже «в базе» оснащён 7-диапазонным «роботом», стартуют с 1 миллиона 489 тысяч рублей, бестселлер Kia Sportage на «механике» стоит от 1,5 миллиона рублей, но дилеры предлагают сэкономить до 150 тысяч рублей по условиям спецпредложений. Вдобавок, и Haval, и Kia доступны к заказу с полным приводом.