В России начались продажи конкурента Kia Sportage за 1,5 миллиона рублей

По габаритам среднеразмерный кроссовер GAC GS5 сравним с Nissan X-Trail, ведь длина китайского вседорожника — 4695 миллиметров. Однако в российском офисе GAC планируют соперничать с более компактными моделями — Kia Sportage и Haval F7.
В основе GS5 собственная модульная платформа GAC с передними стойками McPherson и задней многорычажной подвеской. В нашей стране GAC GS5 комплектуется бензиновой 137-сильной (216 Нм) «турбочетвёркой» 1.5 в сочетаниях с 6-скоростной «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Ручная коробка передач доступна только для базовой версии, полного привода не предусмотрено.
Фото: GAC GS5 для России
Начальная комплектация Comfort — это кондиционер, мультимедиасистема с 8-дюймовым тачскрином, две фронтальные подушки безопасности, 17-дюймовые легкосплавные диски, электрозеркала, люк, обогрев лобового стекла, система стабилизации и ABS. «Трёхпедальный» GAC GS5 можно приобрести за 1,5 миллиона рублей, а доплата за «автомат» Aisin составляет 120 тысяч рублей, бонус для всех машин с АКПП — подогрев передних кресел.
Следующая версия Elite дороже ещё на 40 тысяч рублей, и в список опций добавляются боковые аирбэги, электрорегулировки водительского кресла, круиз-контроль, камера заднего вида и парктроник, система бесключевого доступа и обивка салона кожзаменителем.
Фото: GAC GS5 для России
Исполнение Luxe стоит от 1 миллиона 750 тысяч рублей, и в такой версии GAC GS5 получает светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, иную приборную панель с 7-дюймовым экраном бортового компьютера, беспроводную зарядку для гаджетов, 18-дюймовые легкосплавные диски и кожаный мультируль.
Топ-версия Premium, как на официальных снимках, дороже ещё на 100 тысяч рублей и отличается панорамной крышей, боковыми шторками безопасности, адаптивными фарами, системой контроля слепых зон, датчиком дождя, функцией бесконтактного открывания багажника и электрорегулировками переднего пассажирского кресла.
|Комплектация
|1.5T 2WD MT6
|1.5T 2WD AT6
|Comfort
|1 499 900 рублей
|1 619 900 рублей
|Elite
|—
|1 659 900 рублей
|Luxe
|—
|1 749 900 рублей
|Premium
|—
|1 849 900 рублей
GAC GS5 оказался дороже локализованных переднеприводных конкурентов: цены на Haval F7, который уже «в базе» оснащён 7-диапазонным «роботом», стартуют с 1 миллиона 489 тысяч рублей, бестселлер Kia Sportage на «механике» стоит от 1,5 миллиона рублей, но дилеры предлагают сэкономить до 150 тысяч рублей по условиям спецпредложений. Вдобавок, и Haval, и Kia доступны к заказу с полным приводом.