В России начались продажи конкурента Kia Sportage за 1,5 миллиона рублей

По габаритам среднеразмерный кроссовер GAC GS5 сравним с Nissan X-Trail, ведь длина китайского вседорожника — 4695 миллиметров. Однако в российском офисе GAC планируют соперничать с более компактными моделями — Kia Sportage и Haval F7.

В основе GS5 собственная модульная платформа GAC с передними стойками McPherson и задней многорычажной подвеской. В нашей стране GAC GS5 комплектуется бензиновой 137-сильной (216 Нм) «турбочетвёркой» 1.5 в сочетаниях с 6-скоростной «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Ручная коробка передач доступна только для базовой версии, полного привода не предусмотрено.