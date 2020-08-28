Китайский бренд GAC привёз в Россию конкурента Kia Sportage

В Россию привезли модель второго поколения, которая продаётся в Китае с 2018 года. И если первая генерация кроссовера была построена на платформе Alfa Romeo 166, то со сменой поколения GS5 перебрался на новую архитектуру собственной разработки GAC – «тележку» G-CPMA (Cross-platform Modular Architecture) со стойками McPherson спереди и многорычажной подвеской сзади.
В России GAC GS предложат с двумя коробками передач на выбор, в четырёх конфигурациях, шести цветах кузова и с двумя вариантами отделки салона. Кроссовер комплектуется безальтернативным бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра, который дефорсировали со 152 до 137 лошадиных сил, в то время как в Китае также доступна более мощная альтернатива – агрегат того же объёма, который развивает 169 сил.
На российском рынке для базовой версии, помимо шестидиапазонного «автомата» (с возможностью ручного переключения передач), заявлена шестиступенчатая механическая трансмиссия.
Что касается сравнения с конкурентами, то Kia Sportage, например, можно купить за 1,48-2,4 миллиона рублей, и при этом выбрать между передним и полным приводом и двумя вариантами силовых агрегатов (2 либо 2,4 литра). Hyundai Tucson и Haval F7 также доступны в двух модификациях, с передним либо полным приводом.
На сегодняшний день у GAC в России всего восемь дилерских центров, а к концу года их количество увеличится до 14. В компании рассчитывают на хороший спрос на GS5 в связи с тем, что после пандемии коронавируса и вынужденных простоев на заводах образовался дефицит новых автомобилей, в особенности кроссоверов, на долю которых приходится почти половина всех продаж. До конца 2020 года GAC рассчитывает продать «несколько сотен» экземпляров GS5.
В списке оборудования GS5 указаны подогрев всех сидений, обогрев лобового стекла, передний и задний парктроники, электронная система стояночного тормоза, камера заднего вида, панорамная крыша с люком с электроприводом, система мониторинга слепых зон и система контроля давления в шинах.
Кроме того, кроссовер доступен с климат-контролем, системами распределения тормозных усилий и помощи при движении на спуске, а также автоматическими фарами, реагирующими на количество осадков и уровень освещенности. GS5 можно будет купить с шинами Continental размерностью 235/55 R18 и 235/50 R19.
В салоне установлен экран 10,1-дюймовый экран с тачскрином, а слева от селектора коробки расположена шайба выбора режима вождения: W — зимний, E — экономичный и D — обычный. Приборная панель — аналоговая, с 7-дюймовым цветным экранчиком между спидометом и тахометром.
Видео: GAC Motors
На сегодняшний день GAC представлен на российском рынке 190-сильным внедорожником GS8, который доступен с передним либо полным приводом и стоит 1,9-2,6 миллиона рублей. Вторая модель, минивэн GN8, поступила в продажу в середине лета. Она доступна с тем же 190-сильным мотором объёмом 2 литра, что и GS8, а цены варьируются от 2,7 до 3,5 миллиона рублей.