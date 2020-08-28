12:26

Китайский бренд GAC привёз в Россию конкурента Kia Sportage

Продажи нового кроссовера GAC GS5 стартуют 5 сентября

GAC GS5
Лиза Будрина
5 сентября в России стартуют продажи нового кроссовера от китайского бренда GAC под названием GS5. В самой компании конкурентами новинки видят Kia Sportage, Hyundai Tucson и Haval F7. GS5 сравним с ними по габаритам и по цене, которая лежит в диапазоне от 1,5 до 2 миллионов рублей, однако в отличие от перечисленных кроссоверов, китайскую модель предложат с одним мотором и только с передним приводом.

В Россию привезли модель второго поколения, которая продаётся в Китае с 2018 года. И если первая генерация кроссовера была построена на платформе Alfa Romeo 166, то со сменой поколения GS5 перебрался на новую архитектуру собственной разработки GAC «тележку» G-CPMA (Cross-platform Modular Architecture) со стойками McPherson спереди и многорычажной подвеской сзади.

GAC GS5 первого поколения
GAC GS5 второго поколения

В России GAC GS предложат с двумя коробками передач на выбор, в четырёх конфигурациях, шести цветах кузова и с двумя вариантами отделки салона. Кроссовер комплектуется безальтернативным бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра, который дефорсировали со 152 до 137 лошадиных сил, в то время как в Китае также доступна более мощная альтернатива агрегат того же объёма, который развивает 169 сил.

На российском рынке для базовой версии, помимо шестидиапазонного «автомата» (с возможностью ручного переключения передач), заявлена шестиступенчатая механическая трансмиссия.

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Экстерьер изобилует хромированными элементами, а патрубки выпускной системы — лишь иммитация.

Что касается сравнения с конкурентами, то Kia Sportage, например, можно купить за 1,48-2,4 миллиона рублей, и при этом выбрать между передним и полным приводом и двумя вариантами силовых агрегатов (2 либо 2,4 литра). Hyundai Tucson и Haval F7 также доступны в двух модификациях, с передним либо полным приводом.

На сегодняшний день у GAC в России всего восемь дилерских центров, а к концу года их количество увеличится до 14. В компании рассчитывают на хороший спрос на GS5 в связи с тем, что после пандемии коронавируса и вынужденных простоев на заводах образовался дефицит новых автомобилей, в особенности кроссоверов, на долю которых приходится почти половина всех продаж. До конца 2020 года GAC рассчитывает продать «несколько сотен» экземпляров GS5.

В списке оборудования GS5 указаны подогрев всех сидений, обогрев лобового стекла, передний и задний парктроники, электронная система стояночного тормоза, камера заднего вида, панорамная крыша с люком с электроприводом, система мониторинга слепых зон и система контроля давления в шинах.

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Кроме того, кроссовер доступен с климат-контролем, системами распределения тормозных усилий и помощи при движении на спуске, а также автоматическими фарами, реагирующими на количество осадков и уровень освещенности. GS5 можно будет купить с шинами Continental размерностью 235/55 R18 и 235/50 R19.

В салоне установлен экран 10,1-дюймовый экран с тачскрином, а слева от селектора коробки расположена шайба выбора режима вождения: W — зимний, E — экономичный и D — обычный. Приборная панель — аналоговая, с 7-дюймовым цветным экранчиком между спидометом и тахометром.

Видео: GAC Motors

На сегодняшний день GAC представлен на российском рынке 190-сильным внедорожником GS8, который доступен с передним либо полным приводом и стоит 1,9-2,6 миллиона рублей. Вторая модель, минивэн GN8, поступила в продажу в середине лета. Она доступна с тем же 190-сильным мотором объёмом 2 литра, что и GS8, а цены варьируются от 2,7 до 3,5 миллиона рублей.