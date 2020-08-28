Китайский бренд GAC привёз в Россию конкурента Kia Sportage

В России GAC GS предложат с двумя коробками передач на выбор, в четырёх конфигурациях, шести цветах кузова и с двумя вариантами отделки салона. Кроссовер комплектуется безальтернативным бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра, который дефорсировали со 152 до 137 лошадиных сил, в то время как в Китае также доступна более мощная альтернатива – агрегат того же объёма, который развивает 169 сил.

На российском рынке для базовой версии, помимо шестидиапазонного «автомата» (с возможностью ручного переключения передач), заявлена шестиступенчатая механическая трансмиссия.