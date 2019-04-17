Китайские кроссы

10 самых ярких и интересных кроссоверов, показанных на автосалоне в Шанхае

В эти дни в Шанхае проходит одна из крупнейших автомобильных выставок в мире, тринадцать выставочных павильонов которой занимают площадь в 360 тысяч квадратных метров. В 2017 году (моторшоу проводится раз в два года) сюда приехали в общей сложности миллион человек из 18 стран, при чем 11 тысяч из них — это журналисты. На автосалон зарегистрировалось свыше тысячи участников, которые привезли почти полторы тысячи машин. Как уверяют организаторы, в этом году выставку посетит еще большее количество людей. При этом в 2019-м большая часть новинок — это концептуальные кроссоверы и внедорожники. Из всей гаммы мы выбрали самые важные, яркие и интересные премьеры, объединив их в одну галерею.