Новый кроссовер GAC GS5 появится в России осенью

Помимо «турбочетвёрки» и «автомата» для российской версии GS5 заявлены независимая подвеска, системы распределения тормозных усилий и помощи при движении в гору и на спуске, а также автоматические фары, реагирующие на количество осадков и уровень освещенности. В список оснащения включены круиз-контроль, климат-контроль, обогрев и вентиляция кресел, панорамная крыша и камера заднего вида.