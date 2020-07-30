12:00

Новый кроссовер GAC GS5 появится в России осенью

Новинка станет третьей моделью в линейке бренда

GAC GS5
Лиза Будрина
Компания GAC объявила сроки появления в России третьей модели – кроссовера GS5. Новинка поступит в автосалоны в сентябре 2020 года. Пока же GS5 получил Одобрение типа транспортного средства, из которого следует, что модель предложат в стране с 1,5-литровым турбомотором мощностью 137 лошадиных сил и шестидиапазонным «автоматом».

Помимо «турбочетвёрки» и «автомата» для российской версии GS5 заявлены независимая подвеска, системы распределения тормозных усилий и помощи при движении в гору и на спуске, а также автоматические фары, реагирующие на количество осадков и уровень освещенности. В список оснащения включены круиз-контроль, климат-контроль, обогрев и вентиляция кресел, панорамная крыша и камера заднего вида.

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Цены и комплектации GS5 для российского рынка назовут ближе к премьере. В Китае модель уже продаётся и стоит от 109,8 тысячи юаней (1,1 миллиона рублей по нынешнему курсу).

На сегодняшний день GAC представлен в России двумя моделями: кроссовером GS8 и минивэном GN8, причём последний появился на рынке в конце июня. И кроссовер, и минивэн комплектуются двигателем объёмом 2,0 литра мощностью 190 лошадиных сил, который сочетается с шестидиапазонным «автоматом».