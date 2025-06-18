GAC представил в России обновленный кроссовер GS8

GAC представил в России обновленный кроссовер GS8Обещаны приветственная подсветка, «плавающие» ступичные колпачки и улучшенная шумоизоляция
Название рестайлингового варианта GS8 обусловлено дизайном. В частности, иным рисунком решетки радиатора, вдохновленным чешуей дракона, и приветственной подсветкой по бокам. «Так дракон просыпается на зов хозяина», отмечают в GAC.
Обновлены оба бампера, а колеса снабжены плавающими ступичными колпачками с эмблемой бренда, которая остается недвижимой при езде. За счет изменений GS8 слегка растянулся — на 35 миллиметров, так что его длина превысила пять метров (5015 миллиметров). Ширина и высота остались прежними.
Оттенков кузова четыре: черный, серебристый, белый и серый. Салон можно оформить в белом, коричневом либо черном. Изображений интерьера пока нет, но обещаны цифровой кокпит из дисплеев на 12,3 и 14,6 дюйма, лаконичный дизайн передней панели, улучшенная шумоизоляция и много мест для хранения мелочей. Спинки сидений второго и третьего рядов складываются нажатием кнопки.
О «технике» GAC обещает рассказать позднее. Но уже известно, что российский GS8 до конца лета получит гибридную версию, у которой как раз «драконья» решетка радиатора. В Китае такой вариант продают с двухлитровым турбомотором и электромеханическим вариатором Toyota. Отдача системы — 237 лошадиных сил и 391 Нм крутящего момента, но пока непонятно, какой она будет в России.