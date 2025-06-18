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Опубликовано 18 июня 2025, 18:56
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GAC представил в России обновленный кроссовер GS8

Обещаны приветственная подсветка, «плавающие» ступичные колпачки и улучшенная шумоизоляция
GAC везет в Россию «дракона» — обновленный GS8 Dragon. Китайская марка скоро представит новую версию полноразмерного кроссовера GS8. У нее переработанный дизайн с китайскими мотивами, слегка увеличенные габариты и иное оформление интерьера. Информацию о силовой установке новинки и ценах GAC пока не раскрывает.
GAC GS8 Dragon
GAC GS8 Dragon
© GAC
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Название рестайлингового варианта GS8 обусловлено дизайном. В частности, иным рисунком решетки радиатора, вдохновленным чешуей дракона, и приветственной подсветкой по бокам. «Так дракон просыпается на зов хозяина», отмечают в GAC.

GAC GS8 Dragon

© GAC

Обновлены оба бампера, а колеса снабжены плавающими ступичными колпачками с эмблемой бренда, которая остается недвижимой при езде. За счет изменений GS8 слегка растянулся — на 35 миллиметров, так что его длина превысила пять метров (5015 миллиметров). Ширина и высота остались прежними.

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Оттенков кузова четыре: черный, серебристый, белый и серый. Салон можно оформить в белом, коричневом либо черном. Изображений интерьера пока нет, но обещаны цифровой кокпит из дисплеев на 12,3 и 14,6 дюйма, лаконичный дизайн передней панели, улучшенная шумоизоляция и много мест для хранения мелочей. Спинки сидений второго и третьего рядов складываются нажатием кнопки.

О «технике» GAC обещает рассказать позднее. Но уже известно, что российский GS8 до конца лета получит гибридную версию, у которой как раз «драконья» решетка радиатора. В Китае такой вариант продают с двухлитровым турбомотором и электромеханическим вариатором Toyota. Отдача системы — 237 лошадиных сил и 391 Нм крутящего момента, но пока непонятно, какой она будет в России.

Источник:GAC
Автор:Мария Руцкая
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