GAC представил в России обновленный кроссовер GS8

О «технике» GAC обещает рассказать позднее. Но уже известно, что российский GS8 до конца лета получит гибридную версию, у которой как раз «драконья» решетка радиатора. В Китае такой вариант продают с двухлитровым турбомотором и электромеханическим вариатором Toyota. Отдача системы — 237 лошадиных сил и 391 Нм крутящего момента, но пока непонятно, какой она будет в России.