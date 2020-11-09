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Еще один китайский бренд может начать выпуск автомобилей в России

GAC Motor изучает возможность переноса конвейерной линии из Китая

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Сергей Ильин
Китайский бренд GAC Motor может вслед за концерном Great Wall локализовать производство автомобилей в нашей стране. Компания GAC проводит исследование на предмет экономической целесообразности конвейерной сборки в России, — сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на центральный офис марки.

Заместитель генерального директора «GAC Motor РУС» Андрей Дорофеев намекнул, что речи о строительстве нового предприятия не идёт, и китайская фирма рассматривает возможность партнёрства с существующими недозагруженными автозаводами и сборки своих автомобилей на их мощностях.

Топ-менеджер объяснил, что пока GAC Motor — молодой бренд на российском рынке, и первостепенной задачей является развитие дилерской сети. Также маркетологам GAC предстоит определиться с моделью, которую целесообразно локализовать на территории России или стран СНГ.

Продажи GAC Motor в России по итогам трёх кварталов 2020 года штучные: китайской фирме удалось реализовать всего 141 автомобиль. Отчасти отсутствие интереса можно объяснить высокими ценами: цены на кроссовер GS5 старуют с 1,5 миллиона рублей, семиместный внедорожник GS8 обойдётся в 2,0 миллиона рублей, а премиальный минивэн GN8 — в 2,7 миллиона рублей.

Источник: Китайские автомобили