Еще один китайский бренд может начать выпуск автомобилей в России

Заместитель генерального директора «GAC Motor РУС» Андрей Дорофеев намекнул, что речи о строительстве нового предприятия не идёт, и китайская фирма рассматривает возможность партнёрства с существующими недозагруженными автозаводами и сборки своих автомобилей на их мощностях.

Топ-менеджер объяснил, что пока GAC Motor — молодой бренд на российском рынке, и первостепенной задачей является развитие дилерской сети. Также маркетологам GAC предстоит определиться с моделью, которую целесообразно локализовать на территории России или стран СНГ.