Еще один китайский бренд может начать выпуск автомобилей в России

Заместитель генерального директора «GAC Motor РУС» Андрей Дорофеев намекнул, что речи о строительстве нового предприятия не идёт, и китайская фирма рассматривает возможность партнёрства с существующими недозагруженными автозаводами и сборки своих автомобилей на их мощностях.
Топ-менеджер объяснил, что пока GAC Motor — молодой бренд на российском рынке, и первостепенной задачей является развитие дилерской сети. Также маркетологам GAC предстоит определиться с моделью, которую целесообразно локализовать на территории России или стран СНГ.
Продажи GAC Motor в России по итогам трёх кварталов 2020 года штучные: китайской фирме удалось реализовать всего 141 автомобиль. Отчасти отсутствие интереса можно объяснить высокими ценами: цены на кроссовер GS5 старуют с 1,5 миллиона рублей, семиместный внедорожник GS8 обойдётся в 2,0 миллиона рублей, а премиальный минивэн GN8 — в 2,7 миллиона рублей.