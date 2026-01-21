GAC опубликовал эскизы электрокроссовера Aion N60

В портфолио Жакоба значатся такие заметные проекты, как BMW i3 и i8 первого поколения, BMW 4 Series Gran Coupé (F36), Audi A5 Sportback (B8), а также BMW 5 Series GT (F07).

Размеры новинки: длина — 4615 мм, ширина — 1883 мм, высота — 1673 мм, колесная база — 2775 мм. Салон пятиместный.

Aion N60 оснащается передним приводом и электромотором на 100 или 165 кВт. Для модели заявлены три варианта дальности хода: 410, 510 и 630 км. Разъем зарядки расположен на переднем крыле со стороны пассажира.

Бренд Aion (входит в группу GAC) работает с 2018 года. На сегодняшний день в его портфолио на китайском рынке восемь автомобилей. Новинка N60 пополнит этот список, став девятой моделью.

Ранее сообщалось, что продажи «Москвича» в 2025 году упали на треть.