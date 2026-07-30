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Опубликовано 30 июля 2026, 13:04
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GAC представил большой седан с автономным управлением по цене Lada Vesta

GAC выпустит седан с автопилотом L4 за 1,8 млн рублей. Китайская компания GAC опубликовала несколько тизеров нового седана Aion Ray 7 — первой модели в молодёжной линейке Ray. Производитель также раскрыл ряд особенностей новинки, которые впоследствии появятся на других автомобилях серии, сообщает «Авто Mail».
GAC Aion Ray 7
GAC Aion Ray 7
© GAC
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Длина нового Ray 7 составит около пяти метров. При этом, как заявляет GAC, цена автомобиля не превысит 150 000 юаней, или 1,75 млн рублей в пересчете по курсу. За ту же сумму в России продают средние комплектации Lada Vesta. При этом новый Ray 7 качественно превосходит отечественный седан.

Согласно опубликованным изображениям, новинка получит лидар, который входит в систему автономного управления четвёртого уровня (L4) — то есть водитель может не вмешиваться в процесс движения. Помимо этого, вместе с Ray 7 компания GAC анонсирует новую гарантийную программу: производитель берёт на себя ответственность за ущерб в случае возгорания автомобиля из-за неисправности аккумулятора или электроники, а также при сбоях систем помощи и автопилота (например, если машина при парковке врежется в препятствие). GAC стал первым китайским автопроизводителем, предложившим такие условия.

GAC Aion Ray 7

© GAC

Компания намерена снизить цены на модели линейки Aion Ray до 100 000 юаней (около 1,2 млн рублей). При этом все автомобили серии будут оснащены системами автономного управления.

Ранее BYD представила обновленную версию модели Seal 06 по цене Lada Granta.

Источник:Авто Mail
Автор:Арина Лысенко
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