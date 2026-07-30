GAC представил большой седан с автономным управлением по цене Lada Vesta

Длина нового Ray 7 составит около пяти метров. При этом, как заявляет GAC, цена автомобиля не превысит 150 000 юаней, или 1,75 млн рублей в пересчете по курсу. За ту же сумму в России продают средние комплектации Lada Vesta. При этом новый Ray 7 качественно превосходит отечественный седан.

Согласно опубликованным изображениям, новинка получит лидар, который входит в систему автономного управления четвёртого уровня (L4) — то есть водитель может не вмешиваться в процесс движения. Помимо этого, вместе с Ray 7 компания GAC анонсирует новую гарантийную программу: производитель берёт на себя ответственность за ущерб в случае возгорания автомобиля из-за неисправности аккумулятора или электроники, а также при сбоях систем помощи и автопилота (например, если машина при парковке врежется в препятствие). GAC стал первым китайским автопроизводителем, предложившим такие условия.