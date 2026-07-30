GAC представил большой седан с автономным управлением по цене Lada Vesta
Длина нового Ray 7 составит около пяти метров. При этом, как заявляет GAC, цена автомобиля не превысит 150 000 юаней, или 1,75 млн рублей в пересчете по курсу. За ту же сумму в России продают средние комплектации Lada Vesta. При этом новый Ray 7 качественно превосходит отечественный седан.
Согласно опубликованным изображениям, новинка получит лидар, который входит в систему автономного управления четвёртого уровня (L4) — то есть водитель может не вмешиваться в процесс движения. Помимо этого, вместе с Ray 7 компания GAC анонсирует новую гарантийную программу: производитель берёт на себя ответственность за ущерб в случае возгорания автомобиля из-за неисправности аккумулятора или электроники, а также при сбоях систем помощи и автопилота (например, если машина при парковке врежется в препятствие). GAC стал первым китайским автопроизводителем, предложившим такие условия.
Компания намерена снизить цены на модели линейки Aion Ray до 100 000 юаней (около 1,2 млн рублей). При этом все автомобили серии будут оснащены системами автономного управления.