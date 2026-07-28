BYD показала обновленный Seal 06 по цене Lada Granta
Минимальная цена актуального Seal 06 в Китае — 109 800 юаней (около 1,27 млн рублей). Учитывая технические изменения, стоимость обновлённого седана, вероятно, вырастет незначительно.
В гибридной версии остались без изменений: 1,5-литровый двигатель мощностью 101 л.с. и 238-сильный электромотор. Запас хода на электричестве — до 155 км, суммарный — около 2000 км, как у предшественника. Электро-модификация получила прибавку в мощности.
Базовый Seal 06 получил мотор мощностью 163 л.с. (у предшественника было 150 л.с.). Топ-версия электромобиля теперь оснащается агрегатом на 326 л.с. (ранее максимум составлял 218 л.с.). Габариты нового седана: 4870 мм в длину, 1890 мм в ширину, 1495 мм в высоту, колёсная база — 2820 мм. Дата премьеры пока не объявлена.
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