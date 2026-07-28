BYD показала обновленный Seal 06 по цене Lada Granta

Обновленный BYD Seal 06 прибавил в мощности и сохранил цену Lada Granta. Автомобиль 2027 года получил упрощенную переднюю часть и слегка измененную заднюю оптику. На крыше седана появился лидар — он будет доступен только в топовой комплектации и указывает на наличие систем автономного управления, сообщает «Авто Mail».