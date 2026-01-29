Новости
GAC привезет в Россию кроссовер на полтысячи лошадиных сил

Мощнейший GAC S7 появится в России в начале февраля. За неделю до российской премьеры кроссовера GAC S7, намеченной на 4 февраля, стали известны его технические характеристики. Как выяснил Журнал Авто.ру, модель получит гибридную силовую установку. В ее основе — два электромотора суммарной мощностью 340 лошадиных сил и 156-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра.
Для российского рынка GAC S7 будет оснащаться тяговой батареей емкостью 36,3 киловатт-часа. По данным цикла NEDC, ее заряда хватит на 153 километра хода исключительно на электротяге.

Суммарный запас хода гибрида заявлен на уровне 867 километров, а расход топлива в смешанном цикле составит 7 литров на 100 км. Батарею можно будет зарядить с 30% до 80% за 18 минут. Бензиновый двигатель рассчитан на топливо АИ-92 и выше, а объем топливного бака составляет 50 литров.

Габариты нового кроссовера, внешне напоминающего Range Rover, составляют 4900 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1780 мм в высоту. Колесная база равна 2880 мм.

Салон GAC S7 выполнен в пятиместной компоновке. Объем багажника варьируется от 720 до 2335 литров.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи дешевых электромобилей Eonyx Profi.

