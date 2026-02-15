GAC разработает автомобили специально под требования россиян
«На зарубежных рынках мы придерживаемся принципа локализации. Наши команды изучают местные нормативные требования, климатические условия и предпочтения пользователей. Для России и Европы решения по таким элементам, как дверные ручки, будут адаптироваться с учетом местных требований и ожиданий клиентов», — рассказал журналу Motor.
Собеседник также отметил, что в течение последних пяти лет скрытые дверные ручки стали распространенным решением в мировой автомобильной индустрии и китайской, в частности. Это было обусловлено стремлением к минималистичной эстетике и снижению аэродинамического сопротивления. Модели GAC, как и автомобили многих глобальных брендов, также использовали данную конструкцию, уточнил господин Дан.
Со второй половины 2025 года изменения в конструкции дверных ручек на внутреннем рынке Китая были продиктованы требованиями безопасности, и нормативными стандартами. Поэтому конструкция ручек корректируется в соответствии с новыми стандартами. Речь идёт либо о переходе к ручкам с возможностью механического открытия, либо о возвращении к традиционным внешним решениям, заключил представитель GAC.
