Все автомобили, эксплуатирующиеся в России, должны соответствовать требованиям безопасности, отраженным в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Документ был принят в 2011 году, его действие распространяется на государства, входящие в Таможенный союз — Россию, Белоруссию, Армению, Киргизию и Казахстан. Для того, чтобы внести изменения в техрегламент, также необходимо консенсусное решение стран-участниц.

Что считается тюнингом и как его регистрировать

Согласно техрегламенту, внесение изменений в конструкцию транспортного средства — «исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения».