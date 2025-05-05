Гибридный GAC S7 едет в Россию: раскрыты сроки появления

По словам дилеров, GAC S7 появится в автосалонах следом за полноприводной модификацией GS4, то есть уже в середине лета. У S7 несколько версий, которые объединяет то, что в состав силовой установки входит 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 160 лошадиных сил. Причем он не только питает батарею, но и напрямую связан с передними колесами, то есть работает как в последовательном, так и в параллельном режиме. Впрочем, не исключено, что в России предложат только вариант с последовательной гибридной системой.