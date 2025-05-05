Гибридный GAC S7 едет в Россию: раскрыты сроки появления

Гибридный GAC S7 едет в Россию: раскрыты сроки появленияНовая модель GAC будет конкурировать с Lixian L6
По словам дилеров, GAC S7 появится в автосалонах следом за полноприводной модификацией GS4, то есть уже в середине лета. У S7 несколько версий, которые объединяет то, что в состав силовой установки входит 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 160 лошадиных сил. Причем он не только питает батарею, но и напрямую связан с передними колесами, то есть работает как в последовательном, так и в параллельном режиме. Впрочем, не исключено, что в России предложат только вариант с последовательной гибридной системой.
У базового кроссовера ДВС работает с электромотором мощностью 231 лошадиная сила, привод в этом случае только передний. Есть и полноприводный вариант с дополнительным электромотором на задней оси, он развивает 109 сил, и в этом случае суммарная отдача превышает 500 сил.
Начальные версии получили батарею на 21,3 киловатт-часа, у более дорогих она 36,3-киловаттная. На чистом электричестве кроссовер проезжает от 115 до 205 километров, а общий запас хода варьируется в зависимости от модификации от 905 до 1150 километров.
В Китае модель стоит от 175 800 до 229 800 юаней, что эквивалентно 1,97-2,57 миллиона рублей, однако в России, с большой долей вероятности, версии начального уровня продаваться не будут. S7 можно купить и сейчас, так как такие кроссоверы возят по параллельному импорту, и за них просят 3,5-4,4 миллиона рублей.