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17:46

Китайский внедорожник размером с Highlander: названа дата появления в России

GAC Motor привезет в страну модель GS8

Российское представительство GAC Motor объявило о том, что бренд официально дебютирует в стране 9 декабря. В тот же день в Москве состоится премьера внедорожника GS8, который по своим габаритным размерам близок к Toyota Highlander. Тогда же будут объявлены цены.

Одобрение типа транспортного средства на модель GAC GS8 было выдано в сентябре этого года. На российском рынке автомобиль появится с турбомотором объемом два литра с отдачей 190 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с шестидиапазонным «автоматом» Aisin, передним либо полным приводом. По предварительным оценкам, стоимость автомобиля составит примерно 1,8 миллиона рублей.

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GAC GS8 показали на Московском автосалоне летом прошлого года. В основе внедорожника лежит платформе CPMA – доработанная усилиями китайской компании «тележка» Fiat. В длину автомобиль достигает 4836 миллиметров, что ставит его в один ряд с такими моделями, как Toyota Highlander или Honda Pilot.

На 2020 год GAC запланировал старт продаж второй модели GS4, которая будет конкурировать с Kia Sportage. В Китае этот кроссовер комплектуется 1,5-литровым турбомотором мощностью 169 сил (265 Нм) и передним приводом.