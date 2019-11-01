Китайский внедорожник размером с Highlander: названа дата появления в России

Одобрение типа транспортного средства на модель GAC GS8 было выдано в сентябре этого года. На российском рынке автомобиль появится с турбомотором объемом два литра с отдачей 190 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с шестидиапазонным «автоматом» Aisin, передним либо полным приводом. По предварительным оценкам, стоимость автомобиля составит примерно 1,8 миллиона рублей.
GAC GS8 показали на Московском автосалоне летом прошлого года. В основе внедорожника лежит платформе CPMA – доработанная усилиями китайской компании «тележка» Fiat. В длину автомобиль достигает 4836 миллиметров, что ставит его в один ряд с такими моделями, как Toyota Highlander или Honda Pilot.
На 2020 год GAC запланировал старт продаж второй модели – GS4, которая будет конкурировать с Kia Sportage. В Китае этот кроссовер комплектуется 1,5-литровым турбомотором мощностью 169 сил (265 Нм) и передним приводом.