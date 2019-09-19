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12:24

Появились подробности о первом внедорожнике GAC для России

Бренд, который ранее продавал в стране только коммерческий транспорт, выходит на рынок легковых автомобилей

GAC GS8 для китайского рынка
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на модель GAC GS8. Из документа следует, что новинка поступит в продажу в единственной версии с двухлитровым турбомотором, «автоматом», передним либо полным приводом. До этого марка продавала в России только коммерческий транспорт.

По габаритам GS8 сопоставим с Honda Pilot и Toyota Highlander. В длину он достигает 4836 миллиметров, в ширину – 1910 миллиметров, в высоту – 1770 миллиметров, а колесная база равна 2800 миллиметрам. В России внедорожник будет представлен в семиместном исполнении с посадочной формулой 2-3-2.

В основе автомобиля лежит архитектура CPMA (Cross Platform Modular Architecture) — доработанная и усиленная платформа Fiat. Спереди у GAC GS8 независимая подвеска типа Макферсон, а сзади — многорычажная. Согласно ОТТС, в России новинка будет предложена с покрышками 235/60 R18 либо 245/55 R19.

Двигатель — двухлитровый наддувный, который дефорсировали с 202 лошадиных сил до налоговыгодных 190 сил. Мотор сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, передним или полным приводом.

В Россию GAC GS8 будет поставляться с китайского завода в Гуанчжоу. Приблизительная стартовая цена модели составит около 1,8 миллиона рублей. Точную стоимость, а также комплектации рассекретят ближе к запуску продаж.

В апреле этого года сообщалось, что помимо внедорожника GS8 бренд может вывести на российский рынок более кроссовер GS5 и минивэн GM8.

Источник: Росстандарт