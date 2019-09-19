Появились подробности о первом внедорожнике GAC для России

По габаритам GS8 сопоставим с Honda Pilot и Toyota Highlander. В длину он достигает 4836 миллиметров, в ширину – 1910 миллиметров, в высоту – 1770 миллиметров, а колесная база равна 2800 миллиметрам. В России внедорожник будет представлен в семиместном исполнении с посадочной формулой 2-3-2.

В основе автомобиля лежит архитектура CPMA (Cross Platform Modular Architecture) — доработанная и усиленная платформа Fiat. Спереди у GAC GS8 независимая подвеска типа Макферсон, а сзади — многорычажная. Согласно ОТТС, в России новинка будет предложена с покрышками 235/60 R18 либо 245/55 R19.