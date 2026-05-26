«Гаражная амнистия» будет продлена в России

Инициаторами законопроекта выступили сенатор Владимир Якушев и глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников. По данным Росреестра, с момента запуска амнистии в сентябре 2021-го уже зарегистрировано больше 746 тысяч гаражей и участков под ними. Но депутаты признают: реальное число неоформленных построек «в разы больше». Их владельцы не могут ни продать имущество, ни передать по наследству, ни официально подключить коммуникации.

Важное ограничение: под амнистию попадают только капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. И только те, что не признаны самовольной постройкой по решению суда. «Любой объект, возведенный позже, или откровенный самострой отсекается на стадии первичной проверки», — объяснил глава комитета по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). Муниципалитеты поднимают архивы, проверяют подключение к сетям и другие данные, подтверждающие возраст гаража.

Продление до 2031 года позволит легализоваться тем, кто по объективным причинам не успел или только сейчас узнал о своем праве. «Имущество будет учтено, встанет на кадастр, начнет приносить налоги в бюджет, а сам человек получит защиту от внезапного сноса», — резюмировал Гаврилов. Законопроект прошел первое чтение. Для окончательного принятия решения потребуются еще два чтения законопроекта в Госдуме, одобрение Советом Федерации и подписание президентом.

