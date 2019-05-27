BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года

Купе отличалось необычными деталями: угловатой интерпретацией фирменных «ноздрей», прикрытыми стеклом квадратными фарами, жалюзи на задних стойках в стиле спорткаров и сотами на заднем стекле. В салоне был установлен вертикальный блок управления отопителем и радиоприемником, а в бардачке размещалось большое зеркало. Все это должно было производить впечатление. По словам Гандини, даже имя выбрали неслучайно: в то время в Италии были популярны горные лыжи, и имя Гармиш символизировало «альпийскую элегантность».