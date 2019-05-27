BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года

Как и первый BMW Garmisch, воссозданный вариант построен на базе BMW 2002 TIi. Смелый и в то же время простой дизайн автомобиля «демонстрирует новую радикальную стилистику конца 60-х начала 70-х годов, пионерами которой стали итальянские ателье Bertone, Italdesign и Pininfarina». Кроме того, творение легендарного автомобильного дизайнера Марчелло Гандини оказало значительное влияние на эволюция фирменного дизайна немецкой марки и лично Поля Брака, создателя BMW 5 серии первого поколения.
К работе над машиной привлекли специалистов BMW Group Design и отделения BMW Classic. Они воссоздавали облик BMW Garmisch по архивным черно-белым снимкам, а вот с деталями помог сам Марчелло Гандини. Он вспомнил, какого цвета был кузов концепта и какие материалы использовали для отделки салона. Нынешний образец был собран мастерами в Турине— там, где когда-то построили оригинальный Garmisch.
Купе отличалось необычными деталями: угловатой интерпретацией фирменных «ноздрей», прикрытыми стеклом квадратными фарами, жалюзи на задних стойках в стиле спорткаров и сотами на заднем стекле. В салоне был установлен вертикальный блок управления отопителем и радиоприемником, а в бардачке размещалось большое зеркало. Все это должно было производить впечатление. По словам Гандини, даже имя выбрали неслучайно: в то время в Италии были популярны горные лыжи, и имя Гармиш символизировало «альпийскую элегантность».