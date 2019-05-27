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16:41

BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года

На Конкурсе элегантности на вилле д’Эсте показали новый BMW Garmisch

На конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este компания BMW представила воссозданный с нуля классический концепт Garmisch. Оригинальный автомобиль, который назвали в честь горнолыжного курорта Гармиш на юге Германии, был построен ателье Bertone, но пропал вскоре после премьеры на автосалоне в Женеве.
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Как и первый BMW Garmisch, воссозданный вариант построен на базе BMW 2002 TIi. Смелый и в то же время простой дизайн автомобиля «демонстрирует новую радикальную стилистику конца 60-х начала 70-х годов, пионерами которой стали итальянские ателье Bertone, Italdesign и Pininfarina». Кроме того, творение легендарного автомобильного дизайнера Марчелло Гандини оказало значительное влияние на эволюция фирменного дизайна немецкой марки и лично Поля Брака, создателя BMW 5 серии первого поколения.

К работе над машиной привлекли специалистов BMW Group Design и отделения BMW Classic. Они воссоздавали облик BMW Garmisch по архивным черно-белым снимкам, а вот с деталями помог сам Марчелло Гандини. Он вспомнил, какого цвета был кузов концепта и какие материалы использовали для отделки салона. Нынешний образец был собран мастерами в Турине— там, где когда-то построили оригинальный Garmisch.

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Идея создания оригинального Garmisch принадлежала Нуччо Бертоне, который хотел укрепить отношения с BMW, разработав неожиданный концепт для Женевы.

Купе отличалось необычными деталями: угловатой интерпретацией фирменных «ноздрей», прикрытыми стеклом квадратными фарами, жалюзи на задних стойках в стиле спорткаров и сотами на заднем стекле. В салоне был установлен вертикальный блок управления отопителем и радиоприемником, а в бардачке размещалось большое зеркало. Все это должно было производить впечатление. По словам Гандини, даже имя выбрали неслучайно: в то время в Италии были популярны горные лыжи, и имя Гармиш символизировало «альпийскую элегантность».

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