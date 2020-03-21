Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:16

В США подешевел бензин. Теперь он стоит в два раза дешевле, чем в России

Цена галлона топлива в штате Кентукки упала до 99 центов

Сергей Ильин
В США стремительно дешевеет бензин — на нескольких заправках сети BP в штате Кентукки цена топлива снизилась до 99 центов за галлон (3,785 литра) горючего марки Regular Octane (аналог бензина АИ-92). В пересчёте на отечественную валюту литр бензина стоит 21,1 рубля — в два раза дешевле, чем у нас, ведь средняя цена АИ-92 в России — 42,5 рубля.

Феномен продажи топлива дешевле доллара за галлон пока характерен только для небольших АЗС штата Кентукки, а в среднем по стране галлон бензина Regular Octane стоит 2,14 доллара (45,2 рубля за литр). Однако с начала года средние цены на бензин в США упали на 44,6 цента или почти на 17 процентов.

Эксперты связывают обесценивание бензина в США с торговой войной между Россией и Саудовской Аравией, которая способствует падению котировок нефти, а также с пандемией коронавируса — из-за карантина спрос на топливо упал, поэтому заправки вынуждены снижать цены.

По прогнозам аналитика портала GasBuddy.com Патрика Де Хаана, пока предпосылок к стабилизации ситуации нет: бензин продолжит дешеветь. Уже к концу марта средняя цена топлива в США может опуститься ниже отметки два доллара за галлон, а продажа бензина по 99 центов на отдельных заправках перестанет быть сенсацией. По состоянию на 18 марта в 16 штатах цена Regular Octane снизилась до отметки 1,5 доллара за галлон (31,65 рубля за литр).

В России цена на бензин остаётся стабильной и корректируется в сторону увеличения на уровень инфляции. На этой неделе Владимир Путин во время совещания удивился десятипроцентному росту цен на топливо на фоне двукратного снижения цены на нефть и призвал профильные ведомства «держать стоимость бензина на прежнем уровне».

Источник: Business Insider