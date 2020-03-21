В США подешевел бензин. Теперь он стоит в два раза дешевле, чем в России

Феномен продажи топлива дешевле доллара за галлон пока характерен только для небольших АЗС штата Кентукки, а в среднем по стране галлон бензина Regular Octane стоит 2,14 доллара (45,2 рубля за литр). Однако с начала года средние цены на бензин в США упали на 44,6 цента или почти на 17 процентов.
Эксперты связывают обесценивание бензина в США с торговой войной между Россией и Саудовской Аравией, которая способствует падению котировок нефти, а также с пандемией коронавируса — из-за карантина спрос на топливо упал, поэтому заправки вынуждены снижать цены.
По прогнозам аналитика портала GasBuddy.com Патрика Де Хаана, пока предпосылок к стабилизации ситуации нет: бензин продолжит дешеветь. Уже к концу марта средняя цена топлива в США может опуститься ниже отметки два доллара за галлон, а продажа бензина по 99 центов на отдельных заправках перестанет быть сенсацией. По состоянию на 18 марта в 16 штатах цена Regular Octane снизилась до отметки 1,5 доллара за галлон (31,65 рубля за литр).
В России цена на бензин остаётся стабильной и корректируется в сторону увеличения на уровень инфляции. На этой неделе Владимир Путин во время совещания удивился десятипроцентному росту цен на топливо на фоне двукратного снижения цены на нефть и призвал профильные ведомства «держать стоимость бензина на прежнем уровне».