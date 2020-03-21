В США подешевел бензин. Теперь он стоит в два раза дешевле, чем в России

По прогнозам аналитика портала GasBuddy.com Патрика Де Хаана, пока предпосылок к стабилизации ситуации нет: бензин продолжит дешеветь. Уже к концу марта средняя цена топлива в США может опуститься ниже отметки два доллара за галлон, а продажа бензина по 99 центов на отдельных заправках перестанет быть сенсацией. По состоянию на 18 марта в 16 штатах цена Regular Octane снизилась до отметки 1,5 доллара за галлон (31,65 рубля за литр).