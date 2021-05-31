Лимузин ГАЗ, 40 лет простоявший в гараже, продают в Германии за два миллиона рублей

Выставленный на продажу экземпляр последние 40 лет простоял без движения в тёплом гараже. По словам продавца, лимузин полностью сохранил заводское лакокрасочное покрытие и оригинальный интерьер. Однако годы простоя все-таки сказались на облике ГАЗ-12. На хромированных деталях экстерьера машины появилась ржавчина, а днище местами покрыто очагами коррозии.

В движение представительский лимузин приводит 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает механическая трансмиссия. Расстаться с ГАЗ-12 ЗИМ, который до простоя успел проехать 100 000 километров, владелец готов за 25 000 евро (примерно 2,2 миллиона рублей по текущему курсу).