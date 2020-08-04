В Саудовской Аравии нашли десятки советских ГАЗ-21

Все найденные автомобили окрашены в один и тот же голубой оттенок — вероятно, раньше они работали в таксомоторной компании, а затем были списаны. При этом машины нашли в недостроенном здании.
Сегодня они все заброшены и покрыты толстым слоем пыли, а у многих автомобилей отсутствуют элементы кузова. Ни у одного из них не осталось двигателя — скорее всего, они стали «донорами» для других экземпляров. Однако некоторые автомобили, несмотря на возраст, все еще подлежат восстановлению.
Кроме того, на той же свалке нашли еще несколько интересных автомобилей. Вместе с советскими «Волгами» в разрушенном здании пылятся несколько редких BMW 1600 и «Москвичей». Также на свалке есть и американские модели из эпохи 50-х годов.
В конце прошлого года на северо-западе Украины обнаружили целое «кладбище» брошенных «Запорожцев». Более 20 экземпляров ЗАЗ-1103 «Славута», которые тоже раньше работали в такси, отправили на свалку.