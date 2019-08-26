Посмотрите, что будет, если скрестить ГАЗ-52 и BMW 740

«Ходовую» Магомед частично позаимствовал у «Газели», а частично – от полувекового «Форда», кузов снял с ГАЗ-52, а силовой агрегат – от BMW 740.

В разговоре с журналистами чиновник признался, что редко ездит на своем хот-роде, однако каждый раз автомобиль привлекает внимание, в том числе и сотрудников ГИБДД. «За это время меня только один раз остановили, и то не на посту. Когда полицейские видят эту машину, они просто смотрят. Иногда следом едут потому, что хотят просто поглазеть», – рассказал он.