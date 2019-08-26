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10:05

Посмотрите, что будет, если скрестить ГАЗ-52 и BMW 740

На Северном Кавказе создали уникальный хот-род из запчастей от разных автомобилей

© www.stav.kp.ru
Житель Ингушетии два года работал над созданием хот-рода из ГАЗ-52, BMW 740 и деталей от «Форда» прошлого века. Автомобиль может легально ездить по дорогам общего пользования, а его максимальная скорость составляет 172 километра в час.

У 40-летнего Магомеда нет технического образования – машиной он занимался в свободное время после основной работы в Миграционной службе, выяснила «Комсомольская правда». Изначально он планировал установить сзади кран, как у эвакуатора, но позже отказался от этой идеи. В результате получился хот-род в стиле стимпанк: матово-черная кабина с номером 77, дополнительный блок освещения на крыше, кузов, в котором установлена бочка, играющая роль бензобака.

«Ходовую» Магомед частично позаимствовал у «Газели», а частично – от полувекового «Форда», кузов снял с ГАЗ-52, а силовой агрегат – от BMW 740.

В разговоре с журналистами чиновник признался, что редко ездит на своем хот-роде, однако каждый раз автомобиль привлекает внимание, в том числе и сотрудников ГИБДД. «За это время меня только один раз остановили, и то не на посту. Когда полицейские видят эту машину, они просто смотрят. Иногда следом едут потому, что хотят просто поглазеть», рассказал он.

В июне этого года ателье Emory Motorsports из штата Орегон, США, подготовило эффектный хот-род, в основе которого лежат две модели Porsche разных эпох: 356B T5 1960 года и 964 C2 1990 года. В движение машину приводит 2,4-литровый турбомотор мощностью 393 лошадиных силы.

Источник: Комсомольская правда – Северный Кавказ