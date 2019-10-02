В США на аукционе продали ГАЗ-66 c военной консервации

Хозяин «Шишиги» сообщил в описании, что советский грузовик был импортирован в США в 2018 году и практически не эксплуатировался, проехав за год около 100 километров. Под капотом ГАЗ-66 4,2-литровый карбюраторный бензиновый V8 мощностью 115 лошадиных сил (295 Нм крутящего момента), коробка передач — четырёхступенчатая «механика». Из внедорожного арсенала у «Шишиги» есть двухскоростная раздаточная коробка, самоблокирующиеся дифференциалы на обеих осях, система автоматической подкачки колёс и встроенная в передний бампер лебёдка.
Потенциальные покупатели ГАЗ-66 спрашивали владельца о возможных сложностях с запчастями. Хозяин грузовика ответил, что практически любые детали можно заказать онлайн на тематических сайтах, но в данный момент автомобиль не требует вложений. Единственное слабое место — шины, которые постепенно приходят в негодность от времени. За год обладатель «Шишиги» отремонтировал тормозную систему, заменил свечи, генератор, карбюратор, катушки зажигания, радиатор, водяной насос, необходимые шланги и ремни.
Интересно, что в ноябре прошлого года владелец «Шишиги» из Флориды уже пытался продать автомобиль на площадке Bring A Trailer. Однако предложенная цена в 2 500 долларов не устроила хозяина и лот был снят с аукциона. В этот раз за грузовик удалось выручить 7 250 долларов. Для сравнения в России ГАЗ-66 с кунгом и пробегом около 1000 километров оцениваются в 600-700 тысяч рублей, то есть цены эквивалентны диапазону от 9 000 до 10 500 долларов.