В США на аукционе продали ГАЗ-66 c военной консервации

Интересно, что в ноябре прошлого года владелец «Шишиги» из Флориды уже пытался продать автомобиль на площадке Bring A Trailer. Однако предложенная цена в 2 500 долларов не устроила хозяина и лот был снят с аукциона. В этот раз за грузовик удалось выручить 7 250 долларов. Для сравнения в России ГАЗ-66 с кунгом и пробегом около 1000 километров оцениваются в 600-700 тысяч рублей, то есть цены эквивалентны диапазону от 9 000 до 10 500 долларов.