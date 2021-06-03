48-летний военный внедорожник ГАЗ продают в Германии по цене двух айфонов. В свободной продаже подобных машин никогда не было

Вместо заводского 2,1-литрового бензинового двигателя мощностью 55 лошадиных сил под капот ГАЗ-69 установили 44-сильный дизельный мотор от фирмы Perkins. В паре с агрегатом работает механическая трансмиссия. Судя по одометру, пробег внедорожника составляет чуть больше 29 000 километров.

По словам продавца, военный автомобиль полностью исправен и не требует ремонта. За исключением нескольких пятен ржавчины, на кузове машины, покрытом заводской бежевой краской, отсутствуют какие-либо дефекты. Расстаться с ГАЗ-69 владелец готов за 2990 евро (примерно 270 000 рублей по текущему курсу). Единственной проблемой для потенциального покупателя могут стать документы на автомобиль, которые у продавца отсутствуют.