48-летний военный внедорожник ГАЗ продают в Германии по цене двух айфонов. В свободной продаже подобных машин никогда не было

48-летний военный внедорожник ГАЗ продают в Германии по цене двух айфонов. В свободной продаже подобных машин никогда не былоЗаводской двигатель советского автомобиля заменили на британский дизель Perkins
Выставленный на продажу ГАЗ-69 сошёл с конвейера в 1973 году. Внедорожник повышенной проходимости выпускали исключительно для нужд военных, а также для сельскохозяйственного сектора. В свободной продаже в СССР подобных автомобилей никогда не было. Откуда советский автомобиль оказался в Германии, неизвестно. Также владелец автомобиля не раскрыл, кто и когда модифицировал советскую машину.
Фото: AutoScout24
Вместо заводского 2,1-литрового бензинового двигателя мощностью 55 лошадиных сил под капот ГАЗ-69 установили 44-сильный дизельный мотор от фирмы Perkins. В паре с агрегатом работает механическая трансмиссия. Судя по одометру, пробег внедорожника составляет чуть больше 29 000 километров.
По словам продавца, военный автомобиль полностью исправен и не требует ремонта. За исключением нескольких пятен ржавчины, на кузове машины, покрытом заводской бежевой краской, отсутствуют какие-либо дефекты. Расстаться с ГАЗ-69 владелец готов за 2990 евро (примерно 270 000 рублей по текущему курсу). Единственной проблемой для потенциального покупателя могут стать документы на автомобиль, которые у продавца отсутствуют.
В декабре прошлого года на «Авто.ру» появилось объявление о продаже армейского внедорожника ГАЗ-67, выпущенного в 1943 году. За 77-летний автомобиль, переживший полную реставрацию, продавец из Москвы планировал выручить 1 490 000 рублей.