«ГАЗели» и «Соболи» получили подушки безопасности

«ГАЗели» и «Соболи» получили подушки безопасностиС июня их оснащают фронтальными эйрбегами
Двумя передними подушками безопасности с завода теперь оборудуют «ГАЗели NN» и «Соболи NN». Это касается ряда модификаций: бортовой платформы, цельнометаллического фургона и комби, а также отдельных версий автобусов с дизельными двигателями. Позже эйрбеги добавят и другим модификациям.
Сколько придется доплатить за подушку безопасности на «ГАЗели Next», не раскрывается.
В СТТ отмечают, что внедрение подушек безопасности не только подводит коммерческую технику ГАЗа под актуальные стандарты, но и делает ее более привлекательной для корпоративных парков и госслужб.
В июне сообщалось, что ГАЗ повысил стойкость «ГАЗелей» и «Соболей» перед ржавчиной. Фургоны и микроавтобусы начали покрывать пластизольной мастикой ТЛК-С 01Р, препятствующая попаданию влаги. Кроме того, увеличена ширина и толщина наносимого слоя мастики на сварных швах сдвижной двери и верхней части проема задних распашных дверей.