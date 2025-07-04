«ГАЗели» и «Соболи» получили подушки безопасности

С июня их оснащают фронтальными эйрбегами

ГАЗ повысил безопасность «ГАЗелей» и «Соболей». С июня нынешнего года ряд автомобилей семейства NN по умолчанию оснащаются двумя фронтальными подушками безопасности — одной для водителя, второй для переднего пассажира. Об этом сообщает дистрибьютор Горьковского автозавода компания «Современные транспортные технологии» (СТТ). «ГАЗели Next» водительский эйрбег тоже положен по умолчанию, а вот за пассажирский придется доплатить.