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Опубликовано 04 июля 2025, 20:14
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«ГАЗели» и «Соболи» получили подушки безопасности

С июня их оснащают фронтальными эйрбегами
ГАЗ повысил безопасность «ГАЗелей» и «Соболей». С июня нынешнего года ряд автомобилей семейства NN по умолчанию оснащаются двумя фронтальными подушками безопасности — одной для водителя, второй для переднего пассажира. Об этом сообщает дистрибьютор Горьковского автозавода компания «Современные транспортные технологии» (СТТ). «ГАЗели Next» водительский эйрбег тоже положен по умолчанию, а вот за пассажирский придется доплатить.
«ГАЗели» и «Соболи» получили подушки безопасности
© СТТ
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Двумя передними подушками безопасности с завода теперь оборудуют «ГАЗели NN» и «Соболи NN». Это касается ряда модификаций: бортовой платформы, цельнометаллического фургона и комби, а также отдельных версий автобусов с дизельными двигателями. Позже эйрбеги добавят и другим модификациям.

«ГАЗели» и «Соболи» получили подушки безопасности

© СТТ

Сколько придется доплатить за подушку безопасности на «ГАЗели Next», не раскрывается.

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В СТТ отмечают, что внедрение подушек безопасности не только подводит коммерческую технику ГАЗа под актуальные стандарты, но и делает ее более привлекательной для корпоративных парков и госслужб.

В июне сообщалось, что ГАЗ повысил стойкость «ГАЗелей» и «Соболей» перед ржавчиной. Фургоны и микроавтобусы начали покрывать пластизольной мастикой ТЛК-С 01Р, препятствующая попаданию влаги. Кроме того, увеличена ширина и толщина наносимого слоя мастики на сварных швах сдвижной двери и верхней части проема задних распашных дверей.

Источник:СТТ
Автор:Мария Руцкая
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