Новые «ГАЗели» и «Соболи» станут меньше ржаветь, и вот почему

Новые «ГАЗели» и «Соболи» станут меньше ржаветь, и вот почемуНа заводе продолжают совершенствовать старую линейку «Бизнес»
Вдобавок, на сварных швах сдвижной двери и верхней части проема задних распашных дверей увеличена ширина и толщина наносимого слоя пластизольной мастики. Изменения в технологическом процессе позволят исключить раннее появление ржавчины на стыках металлических панелей. Инвестиции в семейство «Бизнес» показывают, что «Группа ГАЗ» не спешит отказываться от заслуженных моделей в пользу линеек NEXT и NN.
В настоящий момент базовый фургон «Соболь Бизнес» стоит от двух миллионов рублей, за бортовую «ГАЗель Бизнес» нужно выложить минимум 2,5 миллиона рублей. Для сравнения «Соболь NN» обойдётся минимум в 3,1 миллиона рублей за бортовую модификацию, а за цельнометаллический кузов придётся заплатить 3,4 миллиона рублей. Грузовичок «ГАЗель NEXT» тоже стартует с 3,1 миллиона рублей.
В прошлом месяце «Группа ГАЗ» радикально решила проблему с ржавчиной бортовых платформ. Отныне грузовички «Соболь NN» получат оцинкованные кузова из стали. В виде опции останутся алюминиевые кузова, но спросом такое решение не пользуется из-за дороговизны.