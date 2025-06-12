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Опубликовано 12 июня 2025, 17:34
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Новые «ГАЗели» и «Соболи» станут меньше ржаветь, и вот почему

На заводе продолжают совершенствовать старую линейку «Бизнес»
Новые «ГАЗели» и «Соболи» станут меньше ржаветь, и вот почему. Портал «Грузовики и вообще» выяснил, что с конвейера завода в Нижнем Новгороде стали сходить грузовички, фургоны и микроавтобусы с более долговечными кабинами и кузовами. Реформа затронула «ГАЗели Бизнес» и «Соболи Бизнес»: теперь по всему контуру зафланцовок капотов, дверей и передних крыльев наносится пластизольная мастика ТЛК-С 01Р, препятствующая попаданию влаги.
Новые «ГАЗели» и «Соболи» станут меньше ржаветь, и вот почему
© «Грузовики и вообще» через Telegram
Сергей Ильин
Сергей Ильин
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Вдобавок, на сварных швах сдвижной двери и верхней части проема задних распашных дверей увеличена ширина и толщина наносимого слоя пластизольной мастики. Изменения в технологическом процессе позволят исключить раннее появление ржавчины на стыках металлических панелей. Инвестиции в семейство «Бизнес» показывают, что «Группа ГАЗ» не спешит отказываться от заслуженных моделей в пользу линеек NEXT и NN.

© «Грузовики и вообще» через Telegram

В настоящий момент базовый фургон «Соболь Бизнес» стоит от двух миллионов рублей, за бортовую «ГАЗель Бизнес» нужно выложить минимум 2,5 миллиона рублей. Для сравнения «Соболь NN» обойдётся минимум в 3,1 миллиона рублей за бортовую модификацию, а за цельнометаллический кузов придётся заплатить 3,4 миллиона рублей. Грузовичок «ГАЗель NEXT» тоже стартует с 3,1 миллиона рублей.

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В прошлом месяце «Группа ГАЗ» радикально решила проблему с ржавчиной бортовых платформ. Отныне грузовички «Соболь NN» получат оцинкованные кузова из стали. В виде опции останутся алюминиевые кузова, но спросом такое решение не пользуется из-за дороговизны.