Новые «ГАЗели» и «Соболи» станут меньше ржаветь, и вот почему

На заводе продолжают совершенствовать старую линейку «Бизнес»

Новые «ГАЗели» и «Соболи» станут меньше ржаветь, и вот почему. Портал «Грузовики и вообще» выяснил, что с конвейера завода в Нижнем Новгороде стали сходить грузовички, фургоны и микроавтобусы с более долговечными кабинами и кузовами. Реформа затронула «ГАЗели Бизнес» и «Соболи Бизнес»: теперь по всему контуру зафланцовок капотов, дверей и передних крыльев наносится пластизольная мастика ТЛК-С 01Р, препятствующая попаданию влаги.