В России выставили на продажу редчайший прототип пикапа ГАЗ

Серийного продолжения «Атаман» так и не получил. Горьковский завод выпустил первый экземпляр в 1995 году, представив экспериментальные пикапы на нескольких выставках, но руководство не увидело перспектив и разработку закрыли.

Первая версия пикапа представляла собой смесь «Волги», от которой позаимствовали переднюю подвеску, задний мост, силовую установку, колеса и шины, а также грузовика ГАЗ-3307 — от него прототип получил раму и элементы кабины. Внешне это была достаточно необычная для завода модель, но внешность вкупе с немного заниженной платформой не пришлась по вкусу публике. Автомобиль получился несколько «мультяшным», что не совсем подходило под запросы покупателей.