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13:49

В России выставили на продажу редчайший прототип пикапа ГАЗ

Владелец просит за экспериментальную модель 600 тысяч рублей

Анастасия Дубина
В России выставили на продажу редчайшую модель ГАЗ-2308 «Атаман». Автомобиль, который был построен только в виде экспериментального прототипа, обойдется новому владельцу в 600 тысяч рублей.

Серийного продолжения «Атаман» так и не получил. Горьковский завод выпустил первый экземпляр в 1995 году, представив экспериментальные пикапы на нескольких выставках, но руководство не увидело перспектив и разработку закрыли.

Первая версия пикапа представляла собой смесь «Волги», от которой позаимствовали переднюю подвеску, задний мост, силовую установку, колеса и шины, а также грузовика ГАЗ-3307 — от него прототип получил раму и элементы кабины. Внешне это была достаточно необычная для завода модель, но внешность вкупе с немного заниженной платформой не пришлась по вкусу публике. Автомобиль получился несколько «мультяшным», что не совсем подходило под запросы покупателей.

Первая модификация пикапа с индексом ГАЗ-2307

Чтобы исправить положение, ГАЗ выпустил еще одну модификацию с индексом 2308 — именно такой автомобиль выставили на продажу на «Авто.ру». Эта версия пикапа получила новый передний мост с пружинной подвеской, иную конструкцию рамы и полный привод. Также инженеры увеличили клиренс и установили колеса большего диаметра.

Вторая модификация оказалась более удачный и показала достойную проходимость на тестах. Но нужных ресурсов для выпуска не оказалось у самого завода — в то время руководство было сконцентрировано на выпуске коммерческих «Газелей» и «Соболей», а также очередной модернизацией «Волги». В итоге проект свернули, ограничившись лишь несколькими десятками прототипов включая второе поколение «Атамана» с совершенно иной внешностью и характеристиками.

Один из этих редких пикапов выставили на продажу в Нижегородской области. Правда, к объявлению есть несколько вопросов. Например, по словам владельца, пикап комплектуется 2,5-литровым мотором мощностью 150 сил. С завода пикапы оснащались либо 98-сильным 2,3-литровым мотором ЗМЗ, либо 2,1-литровым турбодизелем мощностью 110 сил. В то же время автор пишет, что все документы на автомобиль есть в наличии.

Источник: Авто.ру