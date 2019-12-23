В России выставили на продажу редчайший прототип пикапа ГАЗ

Серийного продолжения «Атаман» так и не получил. Горьковский завод выпустил первый экземпляр в 1995 году, представив экспериментальные пикапы на нескольких выставках, но руководство не увидело перспектив и разработку закрыли.
Первая версия пикапа представляла собой смесь «Волги», от которой позаимствовали переднюю подвеску, задний мост, силовую установку, колеса и шины, а также грузовика ГАЗ-3307 — от него прототип получил раму и элементы кабины. Внешне это была достаточно необычная для завода модель, но внешность вкупе с немного заниженной платформой не пришлась по вкусу публике. Автомобиль получился несколько «мультяшным», что не совсем подходило под запросы покупателей.
Чтобы исправить положение, ГАЗ выпустил еще одну модификацию с индексом 2308 — именно такой автомобиль выставили на продажу на «Авто.ру». Эта версия пикапа получила новый передний мост с пружинной подвеской, иную конструкцию рамы и полный привод. Также инженеры увеличили клиренс и установили колеса большего диаметра.
Вторая модификация оказалась более удачный и показала достойную проходимость на тестах. Но нужных ресурсов для выпуска не оказалось у самого завода — в то время руководство было сконцентрировано на выпуске коммерческих «Газелей» и «Соболей», а также очередной модернизацией «Волги». В итоге проект свернули, ограничившись лишь несколькими десятками прототипов включая второе поколение «Атамана» с совершенно иной внешностью и характеристиками.
Один из этих редких пикапов выставили на продажу в Нижегородской области. Правда, к объявлению есть несколько вопросов. Например, по словам владельца, пикап комплектуется 2,5-литровым мотором мощностью 150 сил. С завода пикапы оснащались либо 98-сильным 2,3-литровым мотором ЗМЗ, либо 2,1-литровым турбодизелем мощностью 110 сил. В то же время автор пишет, что все документы на автомобиль есть в наличии.
Источник: Авто.ру