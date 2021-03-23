В Австралии начали продавать российские грузовики ГАЗ

Дистрибьютором ГАЗ Садко Next стала компания AAV из города Брисбен. На местном рынке модель представили под названием GAZ TrackMaster 4x4. Поскольку в Австралии левостороннее дорожное движение российские грузовики отправили на экспорт с правым расположением рулевого колеса и педалей.

Специально для Австралии вездеход оборудовали круглой передней оптикой советского образца, вокруг которой расположены пластиковые накладки. В России Садко Next продаётся с блок-фарами от ГАЗона.