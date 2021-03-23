В Австралии начали продавать российские грузовики ГАЗ

Дистрибьютором ГАЗ Садко Next стала компания AAV из города Брисбен. На местном рынке модель представили под названием GAZ TrackMaster 4x4. Поскольку в Австралии левостороннее дорожное движение российские грузовики отправили на экспорт с правым расположением рулевого колеса и педалей.
Специально для Австралии вездеход оборудовали круглой передней оптикой советского образца, вокруг которой расположены пластиковые накладки. В России Садко Next продаётся с блок-фарами от ГАЗона.
Australian Adventure Vehicles - AAV4x4 / Facebook
Технические характеристики австралийского ГАЗ Садко Next аналогичны российской спецификации грузовика. В движение вездеход приводит 4,4-литровый турбодизель мощностью 150 лошадиных сил и 490 Нм. Агрегат работает вместе с пятиступенчатой «механикой» и раздаточной коробкой передач, управление которой осуществляется при помощи кнопок на приборной панели. Кроме того, машина оснащена понижающей передачей, а также блокировками переднего и заднего дифференциалов.
Грузовик уже в «базе» оборудован электростеклоподъемниками, круиз-контролем, а также кондиционером, мультимедийной системой, шноркелем и электрической лебедкой. Благодаря грузовой платформе, внутренние габариты которое составляют 3400 миллиметров в длину и 2175 миллиметров в ширину, вездеход может перевозить около 2500 килограммов груза.
Australian Adventure Vehicles - AAV4x4 / Facebook
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Стоимость GAZ TrackMaster 4x4 составляет 90 000 австралийских долларов (примерно 5,2 миллиона рублей по текущему курсу). В то же время в России грузовик можно приобрести за три миллиона рублей.
Australian Adventure Vehicles - AAV4x4 / Facebook
По словам компании-дистрибьютора, стоимость ближайшего конкурента ГАЗ начинается от 120 000 местных долларов (примерно 6,9 миллионов рублей по текущему курсу). Кроме того, импортер отечественных машин планирует в ближайшее время привезти в Австралию семиместный Садко Next с двухрядной трехдверной кабиной.
В апреле прошлого года полиция Филиппин получила партию грузовых автомобилей «Урал-43206 NEXT» с колёсной формулой 4х4. Филиппинские «Уралы» представляли собой мобильные офисы-трансформеры и бортовые грузовики с мягкими скамейками.