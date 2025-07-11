«ГАЗели» и «Соболи» получили новую систему безопасности

Помимо самой ESC, машины получили целый ряд систем: антипробуксовочную и антиблокировочную, ассистента экстренного торможения, систему распределения тормозных усилий и помощника при старте на подъеме. Кроме того, в оснащение вошла функция имитации блокировки дифференциала при движении по скользким дорогам и диагональном вывешивании ведущих колес.

Ранее «ГАЗели» и «Соболи» тех же семейств обзавелись подушками безопасности. «ГАЗель NN» и «Соболь NN» по умолчанию получили два фронтальных эйрбега, для водителя и переднего пассажира, а «Газель Next» — только водительский. Подушки пока тоже положены не всем машинам: их ставят на бортовые платформы, цельнометаллические фургоны и комби, а также некоторые дизельные автобусы. Позже эйрбеги добавят и другим версиям.