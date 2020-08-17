В России продают пикап ГАЗ. Он стоит три миллиона рублей!

Первый концепт внедорожника семейства «Вепрь» появился ещё в 2017 году. Позднее отечественные производители представили полноприводный грузовик под названием «Садко Next». Предполагалось, что именно он станет основой для будущего «Вепря». Однако тогда в серию новинка так и не пошла.

Габариты нового пикапа «Вепрь Next» составляют 6430 миллиметров в длину и 2268 миллиметров в ширину. Клиренс новой модели, «обутой» в 18-дюймовые грязевые шины составляет 315 миллиметров. Автомобиль оборудован откидной грузовой платформой и способен брать на борт груз массой до 2 500 килограммов.

Пикап получил полный привод с подключаемым передним мостом, самоблокирующимися дифференциалами, а также возможность пневмоподкачки и пневморегулировки колес. Для комфортного передвижения, в салоне модели установили водительское кресло с анатомической поддержкой с пятью регулировками и поясничным подпором.

Под капотом «Вепря» инженеры разместили 4,4-литровый турбодизель мощностью 149 лошадиных сил и 490 Нм крутящего момента. Такой же агрегат ранее устанавливали на концепт «Садко».

Новый пикап оценили в 2 890 000 рублей. Когда модель пойдёт в серийное производство пока не сообщается.