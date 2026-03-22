Опубликовано 22 марта 2026, 15:411 мин.
ГАЗ провёл модернизацию грузовиков «Валдай»
Среднетоннажные грузовики «Валдай» пережили модернизацию. На грузовиках «Валдай 8» и «Валдай 12» появилась система динамической стабилизации, которая стала частью базового оснащения. Кроме того, в автомобилях появилась новая панель приборов. «Валдай 8» — это среднетоннажный бескапотный грузовик полной массой 7,49−8,7 т, а полная масса «Валдая 12» составляет 11 990 кг.
В состав системы динамической стабилизации входит целый комплекс подсистем активной безопасности. При этом ESC может быть принудительно отключена при помощи кнопки на центральной консоли.
Другим важным изменением стала установка новой комбинации приборов, получившая большой многофункциональный цветный дисплей (ранее аналогичный экран примерили автомобили поколения NN).
Ранее стало известно, что 12-тонные грузовики «Валдай 12» отныне оснащаются двигателями ЯМЗ-53 445 класса «Евро-5». Это агрегат, что при рабочем объёме 4,43 л выдаёт 169 л.с. и 662 Нм.
Система SCR представляет собой единый управляемый контур очистки отработавших газов. В её состав входят глушитель-нейтрализатор, электронный блок управления и другие компоненты.