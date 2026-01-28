На грузовиках ГАЗ появился впрыск мочевины

Между тем, Горьковский автозавод наладил выпуск сверхдлинных «Газелей NN». С самого начала «Газель NN» располагала двумя вариантами колёсной базы — 3145 (L2) или 3745 мм (L3). А вот более габаритные варианты делали лишь сторонние фирмы-доработчики.