На грузовиках ГАЗ появился впрыск мочевины

Опубликовано 28 января 2026, 14:591 мин.
На грузовиках ГАЗ появился впрыск мочевиныСистема нейтрализации потребовалась, чтобы довести ЯМЗ-534 до эконорм Евро-5
Грузовики «Валдай 12» получили двигатель Евро-5. Компания «Современные транспортные технологии», что является дистрибьютором коммерческой техники, сообщает, что отныне 12-тонные грузовики «Валдай 12» оснащаются двигателями ЯМЗ-53445 класса «Евро-5». Это агрегат, что при рабочем объёме 4,43 л выдаёт 169 л.с. и 662 Нм.
© ГК СТТ
Система SCR представляет собой единый управляемый контур очистки отработавших газов. В её состав входят глушитель-нейтрализатор, электронный блок управления, форсунка впрыска реагента, подогреваемые магистрали, комплекс датчиков, а также 16-литровый бак.
Напомним, что для работы системы мочевинной нейтрализации отработавших газов (SCR) требуется 32,5-процентный водный раствор мочевины. Как выяснила редакция журнала Motor, средний расход реагента составляет 3-10% от расхода топлива.
Между тем, Горьковский автозавод наладил выпуск сверхдлинных «Газелей NN». С самого начала «Газель NN» располагала двумя вариантами колёсной базы — 3145 (L2) или 3745 мм (L3). А вот более габаритные варианты делали лишь сторонние фирмы-доработчики.