ГАЗ улучшил фургоны «Газель» по просьбам перевозчиков

Российский производитель комтранса продолжает совершенствовать модели серии NN. Так, в «Соболь NN» и «Газель NN » внедрили систему курсовой устойчивости.

В состав ESC входят антиблокировочная, антипробуксовочная системы, а также ассистенты экстренного торможения, распределения тормозных усилий и помощи при трогании на подъём.

Как рассказал журналу Motor дистрибьютор коммерческой техники, компания СТТ, весь этот набор полагается даже базовым версиям машин марки ГАЗ.

Кроме того, с июня прошлго года машины по умолчанию оснащаются двумя фронтальными подушками безопасности — одной для водителя, второй для переднего пассажира.