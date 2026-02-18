Гибрид автобуса и фургона: представлена новая «Газель Логистик»

Универсальный трансформируемый грузовой отсек автомобиля оснащён складными стеллажами, а также горизонтальными и вертикальными такелажными рейками, что позволяют крепить крупногабаритные предметы.

Продуманная система хранения обеспечивает возможность оптимального размещения различных видов грузов, а также сортировку товаров. При необходимости полки стеллажей можно полностью сложить.

Сквозной проход между кабиной и кузовом позволяет облегчить и ускорить работу водителя-экспедитора. Чтобы закрыть автоматические двери, можно воспользоваться пультом дистанционного управления.